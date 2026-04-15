Потеря зубов может привести к лишнему весу

Потеря зубов, особенно в задней части челюсти, может повышать риск набора веса на 17%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это показало исследование опубликованное в Journal of Periodontology (JP).

В работе приняли участие более 900 человек, за которыми наблюдали в течение четырех лет. В начале исследования у них оценивали состояние полости рта - количество зубов и наличие заболеваний десен. За время наблюдений почти 12% участников набрали не менее 5% массы тела.

Анализ показал, что люди с меньшим числом зубов и более выраженными проблемами с деснами чаще прибавляли в весе. Особенно заметной оказалась роль моляров - крупных жевательных зубов, расположенных в задней части челюсти. У взрослого человека в норме по три моляра на каждой стороне верхнего и нижнего зубного ряда. У участников с их отсутствием риск набора веса был на 17% выше.

Исследователи объясняют это изменением пищевых привычек. Потеря зубов ухудшает способность пережевывать твердую пищу, из-за чего люди реже употребляют овощи, фрукты и другие продукты, богатые клетчаткой. Вместо этого они чаще выбирают мягкую и более калорийную еду.

По словам специалистов, здоровье зубов и десен напрямую влияет на питание и, как следствие, на массу тела, особенно в пожилом возрасте. Авторы подчеркивают, что поддержание хорошего состояния полости рта может быть важной частью стратегии контроля веса.

При этом ученые отмечают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, которые помогут точнее понять механизмы этой связи.