Врач назвал провоцирующие инфаркт привычки

Часто риск инфаркта формируется постепенно: через привычки, которые день за днем перегружают сердце, повреждают сосуды и нарушают обмен веществ, рассказал невролог, руководитель ООО "АЙТИМЕДЛАБС" Али Исмаилов. Комментарий он дал "Ленте.ру", передает Day.Az.

По словам невролога, одна из самых опасных привычек - курение. Он объяснил, что никотин вызывает спазм сосудов, повышает давление, повреждает сосудистую стенку и ускоряет атеросклероз. По его словам, сосуды быстрее "стареют", становятся более уязвимыми, и риск сердечно-сосудистой катастрофы растет.

"Вторая привычка - игнорировать давление. Многие годами живут с гипертонией, принимают препараты нерегулярно или отменяют их, когда "стало лучше". Но высокое давление может долго не ощущаться, при этом каждый день перегружает сердце, мозг и сосуды. Третья проблема - малоподвижный образ жизни. Опасен не только полный отказ от физической активности, но и формат: всю неделю сидеть, а потом резко дать себе тяжелую нагрузку в спортзале, на даче или в бане. Сердцу нужна регулярная, умеренная, а не внезапная героическая нагрузка", - объяснил врач.

К провоцирующим привычкам Исмаилов также отнес переедание, избыток соли, жирной и жареной пищи, поздние плотные ужины, злоупотребление алкоголем, хронический недосып и жизнь в постоянном стрессе. Все это постепенно ведет к ожирению, диабету, нарушению холестерина, гипертонии и поражению сосудов, подчеркнул эксперт.

"Отдельно хочу подчеркнуть: опасная привычка - терпеть симптомы. Давящая боль или жжение за грудиной, нехватка воздуха, холодный пот, резкая слабость, боль с отдачей в руку, спину, шею или нижнюю челюсть - это не повод ждать, пить "что-нибудь от сердца" и надеяться, что пройдет. В такой ситуации нужно вызывать скорую", - заключил собеседник "Ленты.ру".