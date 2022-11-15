https://news.day.az/officialchronicle/1511587.html Президенты Азербайджана и Албании выступили с заявлениями для печати - ФОТО
Президенты Азербайджана и Албании выступили с заявлениями для печати - ФОТО
15 ноября в Тиране после завершения встречи один на один Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Албания Байрам Бегай выступили с заявлениями для печати.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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