В Азербайджане награждена группа сотрудников Национальной академии авиации

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Национальной академии авиации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.