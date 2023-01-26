https://news.day.az/officialchronicle/1531823.html В Азербайджане награждена группа сотрудников Национальной академии авиации - Распоряжение
В Азербайджане награждена группа сотрудников Национальной академии авиации - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Национальной академии авиации.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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