В Москве состоялся трехсторонний Саммит лидеров Азербайджана, России и Армении

25 мая в Москве состоялся трехсторонний Саммит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.