https://news.day.az/officialchronicle/1644464.html Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви
13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви Вайру Вике-Фрейбергу и Исмаила Серагельдина, бывших глав государств и правительств, членов правления Центра.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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