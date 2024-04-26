Президент Ильхам Алиев: В этом году в Азербайджане будет запущено 9 ветряных и солнечных электростанций

В этом году в Азербайджане будет запущено 9 ветряных и солнечных электростанций, а к 2030 году - еще 10.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

"В своем утреннем выступлении сегодня я отметил, что до конца 2027 года будут введены в эксплуатацию девять солнечных и ветряных электростанций. Их энергетический потенциал равен 2 ГВт. К 2030 году будет построено еще десять ветряных и солнечных электростанций потенциальной мощностью до 5 ГВт", - говорится в заявлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева.