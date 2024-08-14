Президент Ильхам Алиев: Наши успехи на Олимпийских играх показывают, что Азербайджан - сильная спортивная держава

Олимпийские игры - это соревнование, которое занимает особое место среди всех других спортивных соревнований. Это спортивный праздник, который проводится раз в четыре года, и, конечно, каждый спортсмен, каждая страна особо готовятся к этим Играм.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, принимая азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров.

"Наши успехи на Олимпийских играх и в предыдущие годы, и на последних Играх показывают, что Азербайджан - сильная спортивная держава. Не случайно, что на этих Играх мы вошли в число 30 сильнейших стран мира. Считаю, что 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали - это очень хороший результат", - отметил глава государства.