https://news.day.az/officialchronicle/1681940.html Президент Ильхам Алиев: Эти Игры еще раз показали, что спорт в Азербайджане последовательно развивается
Президент Ильхам Алиев: Эти Игры еще раз показали, что спорт в Азербайджане последовательно развивается
Олимпийские игры в Париже еще раз показали, что спорт в Азербайджане последовательно развивается.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров.
Напомнив, что наши спортсмены завоевали медали в пяти видах спорта - дзюдо, боксе, таэквондо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, глава государства подчеркнул: "Это показывает, что в Азербайджане развиваются многие виды спорта".
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