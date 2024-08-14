Президент Ильхам Алиев: Эти Игры еще раз показали, что спорт в Азербайджане последовательно развивается

Олимпийские игры в Париже еще раз показали, что спорт в Азербайджане последовательно развивается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров.

Напомнив, что наши спортсмены завоевали медали в пяти видах спорта - дзюдо, боксе, таэквондо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, глава государства подчеркнул: "Это показывает, что в Азербайджане развиваются многие виды спорта".