Афлатун Амашев: МИД России отрицает правду, которую видели все

Искажение ответа на вопрос, который был задан первого июня во время брифинга в министерстве иностранных дел Российской Федерации заместителю директора Департамента информации и печати МИД России Артему Кожину в связи с нагорно-карабахским конфликтом, вызывает только чувство гнева. Это сделано умышленно, и нет никакого другого основания думать иначе. Поэтому в связи с этим Совет печати Азербайджана собирается обратиться в посольство России в Азербайджане, к журналистским организациям России и МИД этой страны.

Об этом в понедельник сказал председатель Совета печати (СП) Афлатун Амашев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава СП отметил, что на видео с брифинга слышен конкретный ответ Кожина на вопрос корреспондента информационного агентства Trend.

"Из ответа все понятно. Кожин открыто сказал, что громкие заявления, не соответствующие путям урегулирования нагорно-карабахского конфликта, определенным ОБСЕ, неконструктивны. Это мнение Кожина в ответ на высказывания, которые ранее озвучил в Ханкенди премьер-министр Армении. И корреспондент АМИ Trend задал вопрос именно с целью уточнения. И вызывает сожаление то, что потом при публикации стенограммы брифинга на официальном сайте МИД РФ ответ Кожина был представлен иначе. Выходит, что Кожин обвиняет азербайджанского журналиста", - подчеркнул Амашев.

По его словам, такая несерьезность внешнеполитического ведомства страны, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, неожиданна.

"Что стоит за этим? С чем связана эта несерьезность? Известно, что мнение Кожина было неоднозначно встречено в СМИ и политических кругах Армении. Даже было подчеркнуто, что за последние 15 лет со стороны России не было такого жесткого отношения к Армении в связи с нагорно-карабахским конфликтом. Россия этого боится? Или то, что Кожин изменил свое мнение, означает поддержку Лаврова, которого оценивают в политических кругах как проармянского дипломата? А может, Лавров предпринимает новую попытку затянуть переговорный процесс? Во всяком случае, все это не делает чести внешней политике России, называющей себя супердержавой. Еще один момент, вызывающий негодование, заключается в том, что МИД России превращает журналистику в инструмент, создает несерьезный образ журналиста, словно на журналиста можно переложить все. Отрицать правду, которую видели все! Причем ради чего? Ради Армении? Россия настолько боится Армению или боится Лаврова?! Повторяю, что все было видно воочию - и вопрос журналиста, и данный на него ответ. Однако в мировой истории таких манипуляций не было... Очень жаль!, - подчеркнул Амашев.

Напомним, что журналист информационного агентства Trend Артём Соколов первого июня во время брифинга в министерстве иностранных дел Российской Федерации задал заместителю директора Департамента информации и печати МИД Артёму Кожину следующий вопрос:

"В одном из своих недавних интервью премьер-министр Армении заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта невозможны без участия незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. И в связи с этим вопрос: на ваш взгляд, насколько вообще подобные заявления осложняют процесс урегулирования и мешают сторонам найти общий язык?"

На данный вопрос представитель МИД России ответил буквально следующее:

"Ну, вообще громкие заявления, которые не укладываются в соответствующие рельсы, которые заложены, в частности, ОБСЕ по этому вопросу, наверное, неконструктивны. Вот я бы сказал так".

Соответствующий материал с отрывком видеозаписи брифинга был размещён на сайте Trend в 14:58 по бакинскому времени. Материал, как и видеозапись, доступны на нашем сайте и сейчас.

Однако спустя час при публикации стенограммы брифинга на официальном сайте МИД РФ слово "вообще" в ответе Кожина по какой-то необъяснимой причине было заменено словом "ваши", в результате чего была полностью искажена суть высказывания российского дипломата.

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