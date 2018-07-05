Назначены советники министра культуры Азербайджана
В новой структуре Аппарата министерства культуры Азербайджана продолжаются кадровые назначения. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Приказом министра должность заведующего отделом по музейному делу и контролю над культурными ценностями поручена Азаде Гусейновой.
Другими приказами Яшар Алиев, Айдын Исмиев и Вугар Шахинзаде назначены советниками министра.
Напомним, что ранее главой Аппарата был назначен Фикрет Кочари оглу Бабаев.
Должность завотделом народного творчества и развития маршрутов культуры поручена Вугару Шихаммедову. Ранее он возглавлял отдел по информации и связям с общественностью расформированного министерства культуры и туризма.
На должность заведующего отделом по информации и связям с общественностью назначен Интигам Гумбатов.
Заведующим отделом по обороту книжного рынка и работе с издательствами назначен Аслан Джафаров.
Также Васиф Эйваззаде назначен заместителем руководителя Аппарата - заведующим отделом международного сотрудничества и инновационного развития.
Должность заместителя руководителя Аппарата - заведующего отделом правового и внутреннего анализа поручена Намигу Гуламову.
На должность заведующего нового отдела региональной политики назначен Парвиз Искендерли, а на должность заведующего отделом по работе с документами и обращениями граждан - Рашад Алиев, Исмаил Гусейнов был назначен заведующим отделом искусства, на должность завотделом кинематографии назначен Джахангир Мамедов.
Должность заведующего новым отделом по государственной службе и кадровым вопросам поручена Юсифу Сафарову.
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