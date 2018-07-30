"Если азербайджанцы поднимутся против армян, я буду в первых рядах" - СОЦСЕТИ ОТВЕЧАЮТ ПАШИНЯНУ

Армянские идеологи очень любят выпячивать псевдоцивилизационную роль армянства в истории человечества, утверждая, что всем лучшим, что имеет нынешняя цивилизация, она обязана им. В таком же заблуждении пребывает и премьер Армении Никол Пашинян.

В интервью "Эхо Москвы" Пашинян постарался обелить националистов, своеобразно прокомментировав тему изгнания азербайджанцев из Армении.

До сих пор эта тема в российских СМИ не звучала. Как медиа, так и российскую аудиторию мало интересовало, куда вдруг в одночасье исчезли сотни тысяч азербайджанцев Армении и десятки тысяч, проживавших в Карабахе. Прежние армянские власти тоже не затрагивали этот вопрос, прекрасно зная, что не имеют подходящего для посторонних ушей ответа на него. Но "юный" премьер Пашинян еще не обтесался настолько, чтобы сначала думать, а потом говорить.

"...карабахский конфликт стал таким, потому что азербайджанцы с помощью советской армии начали резать армян. Но никто не спрашивает "А был хоть один случай в Армении, чтобы против азербайджанца, которых было немало в Армении тоже, были какие-то насильственные действия?". Я другое говорю. Что азербайджанцы, которые были в Армении, они не бежали из Армении. Их проводили армянские власти очень цивилизованно, и не было ни одного случая насилия. С территории Армении", - заявил он Венедиктову.

Эти слова премьера Армении вызвали резкую реакцию в азербайджанских СМИ и социальных сетях. Что естественно. Ведь ложь Пашиняна оскорбила память о сотнях жертв среди азербайджанского населения Армении, оказавшегося один на один со зверем.

Среди множества возмущенных комментариев и свидетельств очевидцев привлекла внимание запись одной из старейшин азербайджанской журналистики Элеоноры Абаскулиевой. Вот, что она пишет:

"Мой комментарий будет немного длинноват, но я хочу, чтобы он сохранился и чтобы все знали, как "цивилизованно" армяне провожали наших соотечественников с их исторической родины. В Баку в мединституте преподавала кандидат наук Елена Емельяненко. Мы с ней приятельствовали и часто встречались. Ее муж Анатолий Емельяненко был подполковником советской армии и служил в Армении.

Вот что он рассказал нам о том, как они вывозили азербайджанцев из Армении.

"Была придана колонна автобусов, в которые размещались азербайджанцы, покидавшие Армению. Я ждал, пока все автобусы заполнятся, чтобы дать команду трогаться. Это было в Гюмри. Люди садились семьями в машины с нехитрым скарбом, а на пригорке стояла группа армян. Я подумал, что кто-то радуется, кто-то в душе переживает, все-таки соседи. И вот все уже в автобусах, и я даю команду трогай. И в это время стоящие на горке армяне начинают из автоматов поливать автобусы огнем, кровь в автобусах текла, как вода".

Вот так они "цивилизованно" провожали.

Я спросила Толика, почему наши уезжали, что им делали армяне? И тогда Анатолий сказал: "Если азербайджанцы поднимутся против армян, я буду в первых рядах". Это было в январе 90-го года, когда все говорили про Сумгайыт. И подполковник Емельяненко рассказал, как армяне в Армении окружали азербайджанские села рвом, отрезали все коммуникации, и люди оставались в темноте, без воды, газа и пр. И еще. Сельскохозяйственную продукцию, которую азербайджанцы привозили на рынок, кто-то "случайно" поливал химикатами или керосином, и все, товар уже не продашь.

И еще один факт. Цитирую Емельяненко: "Ко мне обратился парень-азербайджанец, просил, чтобы я показал его отца врачу, армянские врачи под разными предлогами отфутболивают их. Я посадил их в машину и повез в больницу. Парень с отцом зашел к врачу, а я пошел к главврачу поздороваться. Когда я вышел от него, я увидел этого парня, который бежал и плакал. Я спросил, что случилось. Он сказал, что женщина, врач-окулист, выслушав жалобы отца, нажала сильно пальцем на другой глаз, сказав: "Чтоб ты и этим не видел!". Я сел в машину и рванул в райком партии, к первому секретарю. Он сказал: "Не выдумывай, подполковник!". И тогда я вытащил пистолет, он испугался и стал говорить, что во всем разберется".

Вот такие факты. Писать об этом в газете ("Бакинский рабочий" - ред.) потом нам не дали, верили, что два народа помирятся, и советовали "не нагнетать""...

Если о преступлении не говорят, это не значит, что оно не имело места. Просто кому-то выгодно беречь замаранную репутацию преступника и отвлекать от него внимание до поры до времени. Преступления армянских националистов против азербайджанского народа не имеют срока давности, и давно настало время напомнить миру, что Армения вовсе не всегда была такой мононациональной и достигла этого очень грязным путем.

Зульфугар Ибрагимов