Пашинян окончательно разозлил Вашингтон - встречи не будет

"Визиты Никола Пашиняна в Россию и некоторые шаги вызвали недоумение Запада. В Соединенных Штатах не понимают смысла отправки "гуманитарного войска" в Сирию, тем более, что они заранее не были проинформированы, и решений относительно американских биологических лабораторий в Армении, о которых лично заявил Пашинян", - пишет газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники.

Напомним, что в интервью газете "Коммерсант" Никол Пашинян так разошелся, что поведал, что несколько дней назад распорядился допустить российских специалистов в американские лаборатории, и пообещал, что никаких проблем с такими визитами в дальнейшем не будет.

По информации источников "Грапарак", это заявление вызвало недоумение у американской стороны. Там посчитали, что по таким вопросам следует соблюдать хотя бы паритет, и перед ними также должны открываться российские лаборатории.

"По нашей информации, в результате армянской стороне дали понять, что намеченная на сентябрь встреча Трамп-Пашинян не состоится",- пишет газета.

Думается, история с лабораториями стала последней каплей в терпении американских покровителей, и без того раздраженных заявлениями Пашиняна после визита в Москву. Цветистые определения, данным им армяно-российским взаимосвязям, вызвали неприятное послевкусие на Западе, где слова о блестящих отношениях и полном отсутствии каких-либо проблем между РА и РФ - не то, что хотели бы услышать за океаном.

Между тем, есть основания полагать, что информация о том, что встреча Пашинян-Трамп якобы уже была намечена, не соответствует действительности. Борьбу за ее организацию диаспора и лобби начали более двух месяцев назад, едва стало известно, что премьер Армении примет участие в работе 73-я сессий Генассамблеи ООН, которая начинается 18 сентября. Недавно официальные лица, отвечая на вопросы журналистов, сообщили, что работа ведется, но договоренность о встрече не достигнута.

Видимо, Вашингтон тянул до последнего, не зная, как отказать (чтоб не обидеть) "народному" премьеру страны, никакого интереса для Штатов не представляющей. И о чем, собственно, говорить американскому лидеру с неким Пашиняном, если у США с Арменией никаких дел, кроме экспорта армянской фольги, да и то попавшей под санкции?

Зульфугар Ибрагимов