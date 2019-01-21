Мехман Гусейнов обратился к Президенту Ильхаму Алиеву

Находящийся в заключении Мехман Гусейнов обратился к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Текст обращения, подписанного 20 января, представляет Report, передает Day.Az.

"Уважаемый господин Президент. Я - Мехман Гусейнов, уже около двух лет отбываю наказание. За это время между мной и сотрудниками исправительного учреждения не происходило каких-либо неприятных инцидентов. Я всегда старался соблюдать режим. Однако, 26 декабря прошлого года в учреждении, в котором я отбываю наказание, произошел инцидент, в котором я теперь обвиняюсь. Я не хотел бы отнимать Ваше время, подробно расписывая это происшествие. Я лишь хочу сказать, что в произошедшем инциденте нет моей вины. Я не ударял сотрудника тюрьмы. 2 марта подходит к концу срок моего наказания. Я долго ждал этого дня. Я не хочу быть вновь осужден, снова отбывать наказание. Как я говорил ранее, я не несу ответственности за чьи-то действия. Но и не хочу, чтоб кто-то использовал мое положение в своих интересах. Я хочу только одного - выйти на свободу. Если мне будет назначено новое наказание, это станет большим ударом для моего оставшегося одиноким 70-летнего отца. Ему очень тяжело видеть меня в подобной ситуации и часто меня навещать. Я прошу Вас дать указание о том, чтобы расследование проводилось справедливо. Если Вы вмешаетесь, то я уверен, что решение по моему делу будет справедливым", - говорится в обращении.