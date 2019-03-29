Омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова направила представительству Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане обращение в связи с находящимся в заложниках Эльвином Ибрагимовым, сообщает Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.

В обращении омбудсмена говорится, что гражданин Азербайджана, житель села Юхары Салахлы Газахского района Эльвин Ибрагимов, 1986 года рождения, вышел 15 марта из дома и пошел на работу. По пути он, потерявшись на пограничной линии Газахского района Азербайджана с Ноемберянским районом Армении, перешел на противоположную сторону. Во время перехода границы Ибрагимов получил ранения от выстрелов армянских военных, и в настоящее время удерживается в заложниках.

Отмечается, что с учетом того, что Ибрагимов является инвалидом II группы, и то, что он был ранен выстрелами армянских военных во время ошибочного пересечения границы, согласно статье 16 Женевской Конвенции, ему необходимо оказать особую заботу и опеку, и освободить его в кратчайший срок.

"Однако, к сожалению, армянская сторона и на этот раз нарушила нормы и принципы международного права и взяла его в заложники. Несмотря на его инвалидность, не были приняты какие-либо меры для его возвращения в кратчайший срок", - говорится в обращении.

С учетом указанных международных норм и письма, адресованного матерью Ибрагимова омбудсмену Азербайджана, Эльмира Сулейманова направила обращение руководителю представительства Международного Комитета Красного Креста Элене Аймоне Сессерия. В обращении выражается просьба не допустить того, чтобы Ибрагимов подвергался какому-либо физическому и моральному насилию в период нахождения в заложниках, держать под контролем состояние его здоровья и общее состояние посредством действующих в Армении представительств, и, по возможности, оказать помощь в его скором возвращении в Азербайджан.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.