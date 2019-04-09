Армения не оставляет затею расширения дезинформирования мировой общественности, в том числе научной, о надуманной истории города Ереван.

Еще несколько лет назад в Армении заговорили о реализации безумного, затратного, но совершенно бессмысленного проекта под названием "Старый Ереван". Проект предусматривал воссоздание архитектурного облика армянской столицы конца XIX - начала XX путем переноса и восстановления нескольких зданий того периода. Это все, что можно назвать армянским в истории этого города. Более ранняя история не сохранила следов пребывания армян на данной территории. Реальный же исторический центр, который представляла собой азербайджанская Иреванская крепость со всем ее содержимым, был уничтожен в 30-х годах прошлого века генпланом Таманяна. В результате у авторов проекта не осталось пространства для полета и углубления своей "творческой" фантазии.

Но даже на такие незначительные по масштабам работы у страны не нашлось средств, и проект застопорился.

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После апрельского переворота новые власти Армении решили вернуться к безумному проекту и удивить всех. В ноябре прошлого года мэрия Еревана получила добро от правительства. Однако работы так и не возобновились.

А пока деньги и технические возможности на отстройку не существовавшего "Старого Еревана" не нашлись, армянские фальсификаторы решили продвигать другой фейковый проект.

Как сообщают армянские СМИ, в ближайшее время будет реализована программа, направленная на полную реконструкцию, модернизацию и значительное расширение "историко-археологического заповедника-музея Эребуни". Сообщается, что в "выставочных залах, оборудованных по последнему слову техники, посетители смогут виртуально отследить разные периоды истории Еревана". По словам организаторов проекта, они намерены дать "заповеднику вторую жизнь".

Работы по продолжению фальсификации истории древнего азербайджанского города Иреван начнутся летом.

Что ж, виртуальный музей это самое подходящее для Армении. По сути, вся история этой страны является виртуальной. В ней нет практически ни одного факта, который не был бы спорным и имел реальное подтверждение.

Ложь об Эребуни придумана в 50-60-е годы, когда из бутафории и наспех сооруженного новодела создавалась якобы древняя урартийская крепость, сказал в беседе с нами азербайджанский историк, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

Комментируя новые планы армян по расширению фальсификаций истории Еревана, историк подчеркнул, что на самом деле всего того, что демонстрируется сегодня туристам, не существовало. В те годы археологи обнаружили лишь фрагмент каменной кладки, которая ни о чем им не говорила.

"Однако по решению партии и правительства в советское время тут были проведены целенаправленные раскопки, в ходе которых был произведен серьезный подлог - "найден" камень с клинописью, якобы послание урартского царя Аргишти, в котором тот указал точную дату закладки современного Еревана, точнее мифического Эребуни, так же совершенно случайно выкопанного вблизи столицы нынешней Армении в середине прошлого века. Надпись, конечно же, была составлена на армянском. Кто бы сомневался.

Масштабы фальсификаций были просто поразительны. Причем, выстраивая "древний" комплекс, армяне утверждали, что это временные декорации для празднования юбилея. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Сегодня этот новодел, построенная в 50-60-х годах прошлого века крепость объявлена 2800-летней.

Все годы своей независимости в Армении стараются еще более углубить эту ложь и еще более удревнить свою историю.

В свою очередь Азербайджан на основе исторических фактов доказал, что город Ереван является азербайджанским, построен в эпоху Сефевидов и не имеет никакого отношения к армянам и Урарту. То есть никакого Эребуни не существовало.

Еще несколько лет назад мэрия Еревана обещала построить исторический центр города и расширить лживую историю. Дорогостоящий проект оказался армянам не по зубам, и теперь они решили пойти другим путем - привлечь спонсоров из диаспоры и отстроить новый комплекс с некими виртуальными эффектами.

Думаю, в ответ в Азербайджане может быть создан сайт, на котором будет отображен виртуальный и в то же время реальный исторический средневековый Ереван. Чтобы любой интересующийся житель планеты мог зайти на этот сайт и увидеть, как на самом деле выглядел этот ныне стертый с лица земли армянами азербайджанский город", - сказал азербайджанский историк.

Зульфугар Ибрагимов