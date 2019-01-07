В Армении пытаются реанимировать безумный проект - ПОДРОБНОСТИ

В соседней с нами Армении проживают удивительно нелюбопытные люди. Как-то так повелось, что граждане этой страны привыкли принимать все на веру и не задаваться лишними вопросами вроде "почему?".

Например, ни один армянин не утруждает свой ум вопросом, как же так вышло, что в якобы 2800-летнем городе под названием Ереван нет ни одного следа этих якобы трех тысячелетий. Нет ничего, что свидетельствовало бы о хотя бы последних трехстах, ну ладно - двухстах лет. Ведь так не бывает, любой древний город, как бы над ним не поработала цивилизация или стихия, все равно сохраняет следы своей древности.

Это действительно удивительно, что в Армении никто не задается таким простым и просто кричащим о себе вопросом. Неужели ереванцам неинтересно узнать свою реальную, а не выдуманную агитпропом историю? Брали бы пример с американцев, которые с удовольствием изучают историю уничтоженных ими коренных цивилизаций Америки. Нынешним жителям Армении тоже стоит заняться пополнением знаний о тех народах, которые были вытеснены или вырезаны их предками при заселении этой земли. Вместо того, чтобы пытаться искать свою древность там, где ее нет.

После апрельского переворота новые власти Армении занялись этими поисками с удвоенной силой. Сегодня мэрия Еревана предпринимает титанические усилия к тому, чтобы заставить поверить в эту древность не только армян, но и весь мир.

Как сообщают армянские СМИ, правительство Армении вернулось к проекту "Старый Ереван" и приняло решение разрешить компании-застройщику провести отчуждение оставшихся зданий.

Напомним, что данный проект предусматривает воссоздание архитектурного облика армянской столицы конца XIX - начала XX веков. Инвестором "Старого Еревана" является швейцарский бизнесмен армянского происхождения Вардан Сермакеш, известный спонсированием сепаратистского режима оккупированного Карабаха.

В ноябре правительство дало новому мэру, артисту-комику Айку Марутяну добро на возобновление проекта.

Ранее в интервью Day.Az завсектором Администрации Президента Азербайджана, политолог, автор книги "Разрушители фальсификаций" Фуад Ахундов рассказал, что после празднования 1500-летия Тбилиси в 1959 году, у армян возникла идея "догнать и перегнать" соседей. Так появился миф об Эребуни. Но придумать миф несложно, труднее представить доказательства его реальности. И вот, после того, как историческая общественность отметила 500-летие азербайджанского Иревана, в Армении запаниковали и принялись разрабатывать проект "Старый Ереван". Согласно проекту, в армянской столице должен быть создан псевдоисторический центр, что предполагает разбор на части и перенос на территорию, где ранее располагалась Иреванская крепость, зданий конца 19-го - начала 20-го века. Ничего древнее в сегодняшнем Ереване не нашлось.

По словам Ахундова, в "древнем" Ереване нет объектов даже средневековой архитектуры. Как это возможно? Такой вопрос он не раз адресовал армянским "коллегам", но вразумительного ответа не получал.

Как известно, исторический, азербайджанский средневековый центр Иревана (настоящее название нынешней армянской столицы) был полностью стерт с лица земли в 30-х годах, когда архитектор Александр Таманян разработал генеральный план Еревана. Этот план не предусматривал сохранения исторического центра в лице Иреванской крепости и прочих построек, свидетельствующих о его азербайджанском, тюркском прошлом. Это и был настоящий Старый Ереван, который был полностью уничтожен. После чего армянские фальсификаторы оказались в пикантной ситуации, когда город вроде бы "древний", а в нем нет ни одного следа даже двухсотлетней давности.

Проект "Старый Ереван" был призван восполнить эту потерю. Первоначально планировалось представить его к "2800-летнему" юбилею. Но он с самого начала вызывал сомнение у специалистов. Кроме того, выяснилось, что проект может поставить крест на расширении столичного метрополитена.

Год назад в ереванской мэрии, поясняя важность данного проекта, признались, что серьезным препятствием для развития туризма в Ереване является отсутствие исторических зданий и строений. А значит, нужно мобилизоваться и создать таки искусственный исторический центр, без которого армянская столица выглядит жалко.

Думается, если бы прежние власти Армении проявили благосклонность к проекту, то "Старый Ереван" после "бархатной революции" был бы забыт. Но так как проект тормозился режимом, правительство Никола Пашиняна решило вернуть его на повестку, не вникая в его полную бессмысленность. Рассчитывать привлечь туристов на новодел смешно. В мире достаточно настоящих древностей, на которые стоит посмотреть, и вряд ли туристы повалят толпой рассматривать кирпичи столетней давности.

В этой связи стоит напомнить еще об одном безумии, задуманном нашими соседями.

В прошлом году там активно обсуждались планы по постройке... Ноева ковчега. Это должен был быть некий историко-культурный и научно-образовательный комплекс, выстроенный в виде и в пропорциях библейского ковчега. Это одиозное сооружение планировалось воздвигнуть на одной из вершин прямо напротив Арарата (находящаяся на территории Турции гора Агрыдаг), как бы символизируя армянские претензии на турецкие земли. Было заявлено, что данный комплекс "будет иметь общечеловеческое значение, став фактически единственной в мире святыней, которую не затрагивает религиозная дискриминация, где будет царить мир и толерантность"...

Что ж, провозгласить самоделку святыней это вполне в духе армянского агитпропа. Так что псевдо-старый Ереван - это вовсе не предел. Бывает и хуже.

Зульфугар Ибрагимов