Грузия помогла Азербайджану в противостоянии армянской лжи - ПОДРОБНОСТИ

На днях произошло событие, которое нашло широкое освещение в местных медиа. Но его значимость, даже судьбоносность с точки зрения изучения истории Азербайджана и региона гораздо шире чисто новостного контента.

Речь идет о презентованном на прошлой неделе фотоальбоме "Исторический центр Еревана (Иревана)" и даже не о самом издании, а о том, что стоит за ним. А стоит за ним двести лет истории, прочно и старательно спрятанной от глаз и ушей, полной драматических событий и потерь азербайджанского народа.

После передачи азербайджанских территорий под нынешнюю Армению в короткое время новыми хозяевами были стерты все следы истинной истории этих земель и спешно создавалась история новая, фальшивая и нереально удревненная. Особенно ярко геноцид истории азербайджанского народа проявил себя в Иреване (нынешний Ереван). От древнего азербайджанского Иревана не осталось и следа, хотя еще сто лет назад это был город с ярко выраженным тюркским, мусульманским компонентом.

Благодаря принятым мерам сегодня Ереван - единственная в мире столица, не имеющая исторического центра и вообще никаких следов исторических памятников и строений старше конца 19-го века. Потому что все, что было до конца 19-го века, не имело никакого отношения к армянам, их традиции, культуре и истории.

Армянским фальсификатором все удалось, у них все получилось, они успокоились, думая, что уничтожены все следы азербайджанского Иревана. Но ошиблись.

Три года назад в Тбилиси проходила научная конференция ирановедов. В ходе конференции директор Национального музея Грузии, член-корреспондент АН Грузии профессор Давид Лордкипанидзе пообещал азербайджанским ученым большой сюрприз и отвел их в подвал музея, где они впервые увидели эти сокровища. Иначе как сокровищами представшие их глазам экспонаты не назовешь. Это было собрание уникальных фотодокументов, на которых был запечатлен стертый армянами с лица земли Иреван более чем столетней давности, предметы одежды, мебели, ковры, украшения, домашняя утварь и еще много личных вещей, принадлежавших иреванским ханам.

Как получилось, что об этих экспонатах до сих пор никто не знал, ведь многим из них почти по двести лет?

Как рассказал нам директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана Ризван Гусейнов, значительная часть экспонатов, относящихся к Иреванскому ханству и другим ханствам Азербайджана, хранилась в подвальной части Национального музея Грузии. Они не демонстрировались и не демонстрируются. Так сложилось с царско-русских времен, так было и в советские годы.

"Однако в этом есть очень большой плюс. То, что эти экспонаты были складированы в подвальных помещениях и не выносились на обозрение, помогло их спасти для потомков. Считаю, что если бы к этим экспонатам было большое внимание в прежние времена, то мы бы их потеряли. Их бы либо уничтожили, либо продали, либо они были бы присвоены армянской стороной", - заметил Гусейнов.

Говоря о том, как принадлежащие азербайджанским ханам вещи попали в Грузию, историк отметил, что большая часть экспонатов попала в Тбилиси после захвата азербайджанских ханств, в том числе Иреванского русскими войсками. Награбленное в осажденных городах перевозилось в Тифлис, где временно складировались. Более ценные вещи сразу увозились в Москву и Санкт-Петербург. Глава Центра не исключает, что складированные в подвале грузинского музея вещи тоже должны были быть вывезены, но о них почему-то забыли.

"Спасибо грузинским коллегам, что сберегли все это и что помогают нам сейчас. Особую благодарность хочу высказать главному куратору Национального музея Грузии, профессору Эльдару Надирадзе, который приложил все усилия для того, чтобы информация об экспонатах попала к азербайджанской стороне. Директору музея профессору Давиду Лордкипанидзе, который создал все условия, чтобы азербайджанские ученые могли работать с экспонатами и обогатить свою историю уникальными артефактами.

Это огромное количество артефактов. Речь идет о многих тысячах. Это ковры, украшения, домашняя утварь, флаги и многое другое. Чтобы это изучить досконально, потребуется много лет и серьезная группа исследователей из Азербайджана. Никаких препятствий в этом нет, все двери в Грузии открыты для наших ученых и грузинская сторона всегда готова и рада помочь нам в этом процессе", - сказал Ризван Гусейнов.

Ученый признался, что чувства, накрывшие его в тот момент, когда он впервые оказался в хранилище грузинского музея, непередаваемы. Перед азербайджанскими специалистами открылись двери, за которыми почти двести лет хранятся вещи, относящиеся к Иреванскому ханству.

"Там невероятная атмосфера, там даже запах особенный, какого в наше время не встретишь нигде. Мы сразу почувствовали, что попали в начало 19-го века. Я, да и все мы пережили невероятные чувства, и все это, конечно, мотивировало нас на усиленную работу", - сказал историк.

Гусейнов подчеркнул, что огромная заслуга в том, что найденные в Грузии артефакты были изучены, что были проведены серьезные научные исследования, а также создан презентованный на днях фотоальбом, принадлежит завсектором Администрации Президента Азербайджана, политологу Фуаду Ахундову. Эти артефакты внесут огромный вклад в борьбу с армянской пропагандой и армянскими фальсификациями.

"Причем, эти артефакты хранились все двести лет не в Азербайджане, а в Грузии, что помешает армянской стороне обвинять нас в каких-то фальсификациях. Они имеют огромное научное значение и доказывают, что сегодняшний Ереван имеет самое прямое отношение к азербайджанскому историческому и культурному наследию.

Несомненно, важным сегментом нашей работы будет популяризация всех этих артефактов, организация выставок, конференций, семинаров. В первую очередь, конечно, на международном уровне и за рубежом. Важно уделить внимание многоязычности распространения информации, в том числе работы на онлайн-уровне, с той же Википедией, являющейся сегодня собранием армянской лжи.

Это даст богатую информацию для зарубежных исследователей Кавказа, Азербайджана, нынешней Армении. Они получат огромный и богатый пласт информации, артефактов, архивных материалов, на основе которых составят более четкое впечатление о реальной истории нашего региона, о том, кому на самом деле исторически принадлежал Иреван", - подчеркнул Ризван Гусейнов.

В заключение директор Центра истории Кавказа сообщил, что, вероятно, осенью часть экспонатов будет доставлена в Азербайджан и продемонстрирована общественности.

Нет сомнений, что такая выставка вызовет огромный интерес. И особенно символично, что она пройдет параллельно с торжествами, запланированными в Армении в честь фальшивого 2800-летия Еревана.

Отметим, что книга-фотоальбом "Исторический центр Еревана (Иревана)" подготовлена и издана Центром истории Кавказа. Автором проекта является завсектором Администрации Президента Азербайджанской Республики, политолог Фуад Ахундов, составителем - директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева