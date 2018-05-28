100 лет назад Иреван "стал" Ереваном - армянский геноцид истории - ФОТО

Сегодня, 29 мая, исполняется сто лет со дня передачи азербайджанского города Иреван новосозданной Араратской республике.

К этому факту можно относиться по-разному, но, принимая во внимание политическую ситуацию и расклад сил вокруг Южного Кавказа в 1918 году, приходится констатировать, что иного выхода у тогдашнего правительства Азербайджана просто не было. Пришлось пожертвовать Иреваном в надежде спасти остальное.

Однако, как показали прошедшие сто лет, армянские националисты - не те люди, с которыми стоит договариваться. Как известно, азербайджанская история Иревана и других азербайджанских регионов, на которых была создана сегодняшняя Армения, была полностью уничтожена, а в конце ХХ века националисты избавились от последних представителей коренного населения путем этнической чистки.

В связи с этой драматичной датой Центром истории Кавказа готовится к публикации фотоальбом "Исторический центр Еревана (Иревана) согласно архивным материалам и старинным фото". Автор проекта - завсектором Администрации Президента, политолог Фуад Ахундов.

Как рассказал Day.Az директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов, в фотоальбом войдут уникальные фотографии XIX века средневековых построек Эриванской крепости и фото артефактов, вывезенных после ее разрушения в Тбилиси и хранящихся ныне в Национальном Музее Грузии. Уникальные снимки сделаны пионером русской фотографии, ориенталистом Д.И. Ермаковым (1845-1916В гг.). На фото можно увидеть постройки, предметы мебели и быта, флаги, украшения. Но самое главное - это снимки величественного дворца Эриванского хана, ныне стертого с лица земли, как и прочие свидетельства принадлежности данных территорий азербайджанским тюркам.

В начале ХХ века российский император Николай Второй, пораженный обликом Эриванской крепости, поврежденной во время осады русскими войсками в 1827 году, дал распоряжение о ее восстановлении. Однако это не было сделано хозяйничавшими у власти армянами, а через несколько лет крепость была разрушена до основания в рамках генплана Еревана, который сам по себе стал грандиозным актом вандализма. В общей сложности, в ныне уничтоженном средневековом историческом центре Еревана располагалось свыше 800 зданий, мечетей, дворцов, караван-сараев, бань и других общественных построек. Ни от одной из этих построек, за исключением "Голубой мечети", не осталось и камня, сказал Ризван Гусейнов.

Как отмечал ранее в беседе с Day.Az завсектором Администрации Президента Фуад Ахундов, Ереван сегодня - это единственная в мире столица, не имеющая исторического центра. Это единственный случай в мировой истории, когда город с якобы 2800-летней историей не сохранил бы никаких следов своей псевдодревности. Как подчеркнул Фуад Ахундов, предлагаемую армянскими историками датировку не признают ни в научных кругах, ни в ЮНЕСКО. Потому что армянской стороне до сих пор так и не удалось представить каких-либо достоверных доказательств своей правоты.

Отметим, что в отличие от армянских фальсификаторов, Азербайджан может представить множество доказательств того, что сто лет назад нынешний Ереван еще имел исторический центр.

До 29 мая 1918 года город Иреван был городом азербайджанским. Но 29 мая он был официально передан Армении под столицу, так как впервые образованная на Южном Кавказе армянская государственность не имела столицы и вообще территорий для того, чтобы называться государством. Чтобы получить земли для самоопределения армян в регионе, на правительство Азербайджана оказывалось жесткое давление, вплоть до шантажа, мол, уступка армянам ряда своих территорий, в том числе и Иревана, послужит международному признанию независимости Азербайджанской Демократической Республики. Это означало, что в случае отказа правительства АДР, признание республики будет саботироваться.

Если провести параллели, то можно заметить, что нечто подобное происходит вокруг нашей страны и сегодня. В принципе, давление на нее никогда не прекращалось. Сегодня тоже разными путями делаются попытки заставить Азербайджан признать результаты армянской оккупации, отказаться от своих прав на Карабах в обмен на какие-то преференции. Но сегодняшний Азербайджан - это крепкий орешек, и пытаться говорить с ним языком шантажа дело безнадежное.

Осенью столица нынешней Армении готовится отметить свой невероятный юбилей. Еще несколько лет назад, когда началась подготовка к этой дате, фальсификаторы с ужасом поняли, что им нечего будет предъявить гостям распиаренного мероприятия и научному миру. В Ереване сегодня нет построек старше XIX века, в связи с чем спешно был разработан грандиозный по своему убожеству проект под названием "Старый Ереван". Назвать проект "Древним Ереваном" все же не решились, это было бы уже слишком. Хотя, если вспомнить, как нагло была достроена так называемая крепость Эрибуни, "случайно обнаруженная" в 50-е годы советско-армянской пропагандой в 20 километрах от Еревана, то пространства для стыда тут вроде как уже не остается.

Одним словом, свое фальшивое 2800-летие Ереван будет встречать в совсем юных декорациях. С шумом, помпой, ангажированными учеными из зарубежных стран. И последние, пряча глазки, как всегда, скромно промолчат о том, что, вообще-то, "царь не настоящий".

Зульфугар Ибрагимов