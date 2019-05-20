На днях издание russia-armenia.info опубликовало статью о влиянии армянской мифологии на кавказские легенды. О том, как убогие народы Кавказа перенимали мифы и сказания у древнейшей нации, прародительницы всего человечества. Обратного процесса, то есть восприятия армянами чужой мифологии, армянские исследователи даже не допускают, опять же, исходя из якобы доказанного прародительства армянской нации для всего человечества.

А что вы смеетесь? Да, доказанного. За доказательствами охотился весь армянский агитпроп и вся армянская наука.

"Мало кто может похвастаться таким генофондом. Мы также знаем, что наш генофонд мало изменился за прошедшие тысячелетия", - заявил несколько дней назад на пресс-конференции доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией этногенетики Института молекулярной биологии НАН Армении Левон Епископосян.

По его словам, о древности армян свидетельствуют исследования специалистов из разных стран, в том числе и проведенные в области лингвистики. По последним данным, "армянский отделился от индоевропейского праязыка 4,5-5 тысячи лет назад, что является еще одним подтверждением древности армянского генофонда", заявил Епископосян.

Армянский профессор особо подчеркнул, что "армяне сумели сохранить свою национальную идентичность, генофонд не подвергся существенным изменениям". Но при этом он благоразумно уточнил, что "утверждать об абсолютной чистокровности армян, грузин или китайцев не приходится, хотя бы потому, что в генетическом плане люди по всему миру во многом похожи друг на друга".

Ну, слава богу...

Армянский ученый осудил попытки использовать анализ ДНК в политических целях. В Турции, мол, 34,5 миллиона человек выражают готовность проверить ДНК и уточнить информацию о своих предках, а наука, дескать, умирает там, где есть политический заказ.

Как тут не удивиться. Армяне более всех озабочены своей "чистокровностью", и им это не возбраняется. В случае с армянами это звучит как желание знать свои корни и все такое. Когда же проверить свою ДНК хотят граждане Турции, это невинное желание превращается в политический заказ. И, кстати, не только граждане Турции.

Помнится тот же Епископосян гневно критиковал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, когда тот решил проверить свою ДНК. Проверил, и результаты анализа показали, что он грузин, что почему-то чрезвычайно возмутило армянскую сторону.

"Ни один тест не может доказать и показать 99% принадлежности кого-либо к той или иной нации, тем более если речь идет о народе, который живет на Кавказе", - заявил тогда очень уверенно журналистам Епископосян. По его словам, в лучшем случае ДНК-тест мог показать, что Саакашвили на 60-70% принадлежит к народности, живущей на Кавказе.

Суть этих протестов понятна. Армянство в настоящее время установило фактическую монополию на вопрос ДНК-анализов в мире. Генетика, считают в Армении, может стать одним из лучших средств экспансии армянства в регионе. Если многочисленные хорошо проплаченные и оформленные "исследования" армянских и зарубежных ученых и подтасовка исторических фактов не помогают решить свои проблемы, то выявление "чистой армянской крови" позволит претендовать на территории, на которые положили глаз идеологи этого народа. Так, анализ ДНК у пришлых армян Карабаха, по армянской логике, дает им право предъявлять претензии на занятые ими земли. Логика чисто армянская и адекватному восприятию не подлежит. Но для понимания масштабов армянских планов в сфере генетики достаточно сказать, что, по информации зарубежных СМИ, большинство проводящих ДНК-тесты организаций мира принадлежат армянам. Например, почти все руководители и сотрудники организаций National Geoqraphie Society и Family Tree DNT, проводящих анализы ДНК по всему миру, - армяне.

Подобная монополия позволяет армянам манипулировать и в комфортной обстановке выполнять политические заказы. В настоящее время основным заказом является доказательство на уровне генетики (!) принадлежности Карабаха армянам. В 2017 году армянские СМИ со ссылкой на британский журнал Current Biology сообщили, что международная группа ученых проанализировала генетический материал, выделенный из останков 52 людей, тысячи лет назад проживавших на территории современной Армении, оккупированного Карабаха и семи прилегающих азербайджанских районов. Само собой разумеется, что по результатам исследований все анализы оказались принадлежащими чистокровным армянам. Кто бы сомневался.

В указанных исследователями регионах исторически жили сотни народов и национальностей. Такое впечатление, что никто кроме армян не умирал и не захоранивался, чтобы через пару тысяч лет их могла откопать и исследовать "международная группа ученых".

Все просто. Если бы армянству приглянулся Дальний Восток, то все обнаруживаемые на этой территории кости были бы, пардон, армянской национальности.

К нашему несчастью, для своей "исторической родины" армянство выбрало Южный Кавказ.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Директор Центра истории Кавказа, научный сотрудник Института по правам человека НАН Азербайджана Ризван Гусейнов:

"Мы уже неоднократно комментировали подобные нацистские мировоззрения армянских ученых и политиков. Утверждать, что генофонд какого-то народа чистый, это и есть стопроцентный голимый фашизм.

Что же касается "чистоты армянского генофонда", то заявлять об этом просто смешно. На самом деле, как доказано учеными, генофонд армянского народа состоитиз 15-16 различных антропологических типов. И вот этот действительно большая редкость. Такие показатели говорят о том, что самые разные народы со всех точек Евразии участвовали в формировании генофонда армянского народа. Особую роль тут играли тюрки. Их гены составляют костяк генофонда сегодняшних армян.

Кстати, тут хотелось бы напомнить профессору Епископосяну одну историю. В 2002 году некто Марк Арслан взялся доказывать автохтонность армян одного из регионов Армении. Но результаты анализов показали, что большинство жителей местности генетически - не армяне, а тюрки. Даже сам Арслан оказался армянином всего на четверть.

А теперь несколько слов о сказанном Епископосяном относительно языка. Остается только поражаться, что подобная ложь озвучена человеком, называющим себя ученым. Какие-то 200 лет назад армяне, а точнее - различные религиозные общины армян, не понимали друг друга. Хорошо известно, что армяне - это не нация, а представители разных народов, объединенные одной религией. Армянский язык - это церковный язык, искусственный язык, подредактированный в период царской России. И только в последние примерно 150 лет он стал общим языком для армян. Но даже сейчас армяне Ближнего Востока и Карабаха говорят на другом диалекте.

Все это известные науке факты. Прекрасно знаком с ними, думаю, и Левон Епископосян.

В целом же рассуждения о "чистоте" армянской расы говорят о том, что в Армении жива идеология нацизма. В этой стране проповедуют ксенофобию, ставят памятники Нжде, в школах пропагандируют культ террора, героем для армян является террорист Монте Мелконян. Подобная политика ведет народ к самоуничтожению и депопуляции. Армянский народ должен проснуться и остановить это. Не стоит забывать, что фашизм, нацизм и презрительное отношение к другим народам - это наказуемо".

Зульфугар Ибрагимов