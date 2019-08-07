https://news.day.az/politics/1145349.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Пираллахинской районной организации партии "Ени Азербайджан" 7 августа состоялось открытие нового административного здания Пираллахинской районной организации ПЕА.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Пираллахинской районной организации партии "Ени Азербайджан"
7 августа состоялось открытие нового административного здания Пираллахинской районной организации ПЕА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре