7 августа состоялось открытие нового административного здания Пираллахинской районной организации ПЕА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

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