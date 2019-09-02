Премьер-министр Армении Никол Пашинян, стараясь быть поближе к народу, выставляет себя в нелепом виде.

Как сообщают армянские СМИ, Пашинян опубликовал фотографию с овцой на своей странице в Facebook, сделав следующую запись: "Этой овечке я только что дал "прощение" в селе Ваган".

Суть этого "исторического" кадра, видимо, заключается в том, что 1 сентября Никол неожиданно приехал в приграничное село Ваган Гегаркуникской области Армении и помиловал овцу, которую жители собирались зарезать в связи с его прибытием.

Очень трогательно, но такие "милые" статусы вряд ли помогут Пашиняну вернуть былую популярность в соцсетях. Нужна мобилизация всей своей фейковой армии пользователей. Но даже она в последние месяцы резко сократилась.

Эксперты инициативы "Медиа-защитник" накануне изучили страницу премьер-министра Никола Пашиняна в Facebook, представив факты того, что общественный интерес к странице Пашиняна в Facebook беспрецедентно снизился, пишет Tert.am.

Согласно информации инициативы, количество лайков, просмотров и репостов страницы премьер-министра в Facebook сократилось более чем на 90%.

Эксперты инициативы также косвенно призвали Никола Пашиняна сократить бессмысленную и бесцельную активность в Facebook, поскольку количество публикаций напрямую влияет на просмотры.

"Недавно премьер-министр Армении, косвенно отреагировав на вчерашнюю публикацию экспертов инициативы, разместил видео, представляющее собой некачественный пропагандистский продукт, однако внешне привлекательное для аудитории Facebook. Этот пост Никола Пашиняна привлек наше внимание из-за подчеркнутой активности фальшивых пользователей в комментариях. Они обычно выделяются использованием невербальных средств общения (смайлики, флаги, воздушные шарики). По сути, Пашинян поручил мобилизовать всю находящуюся в его подчинении фейковую базу, пытаясь опровергнуть факты, представленные нами вчера.

В результате в течение часа публикация Никола Пашиняна набрала 2100 лайков, 293 комментария и 270 репостов. Невооруженным глазом видно, что даже при мобилизации провластных фейков страница Никола Пашиняна в Facebook может обеспечить лишь 10% своей прежней активности.

Кстати, отметим, что в ходе изучения комментариев к упомянутому посту Пашиняна, мы также заметили контент, создаваемый фейковыми пользователями",- говорится в записи инициативы.

Одним словом, Никол Пашинян встал перед угрозой потери теперь и виртуальной аудитории. Учитывая, что уже полтора года он правит в виртуальном мире, начинать выполнять премьерские функции в реале ему будет очень нелегко.

Зульфугар Ибрагимов