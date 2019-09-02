В адрес находящегося под следствием экс-президента Армении Роберта Кочаряна продолжают приходить поздравления с юбилеем. Кровавому полевому командиру в годы карабахской войны и палачу собственного народа, будучи у власти в Армении, на днях исполнилось 65-ть, и с этой датой его поздравила масса зарубежных политиков и бизнесменов, поздравлениями пестрят соцсети. Даже в связи с государственными праздниками в Армению не поступает столько поздравлений, сколько получил малоуважаемый Кочарян за последние три дня.

В общем-то не удивительно, что Кочарян превратился сегодня в национального героя, хотя его правление было связано с кровопролитием 1 марта, разворовыванием бюджета и прочими свидетельствами "служения армянскому народу". Недальновидный политик Никол Пашинян сделал все, чтобы негодяй и убийца стал героем в глазах общественности и символом зарождающейся оппозиции, а заодно загнал себя и страну в еще более прочную российскую ловушку.

Как пишет 7or.am, социальные сети и СМИ наводнены поздравлениями, что было своеобразным "нет" проводимой Пашиняном политике. Это "нет" Пашинян получил также от инвестировавших и готовых инвестировать в Армению кругов: часть известных людей из списка поздравивших Кочаряна в каком-то смысле напоминала клуб инвесторов, продемонстрировавших, в каком случае в Армении будут инвестиции.

Примечательные "месседжи" содержало поздравление президента РФ Владимира Путина. Эти "месседжи" были адресованы армянскому народу и лично Пашиняну. В тексте поздравления Путин считает Кочаряна настоящим другом России, который способствовал укреплению союзнических отношений между Арменией и Россией и так далее.

По мнению армянского издания, случайными эти формулировки не назовешь, они свидетельствуют о том, что Путин считает Кочаряна деятелем регионального масштаба и другом России. Это означает, что политическую кампанию против него в Кремле оценивают как угрозу региональной безопасности и шагом против России, так как арест друга России и развивающего стратегические армяно-российские отношения человека является со стороны официального Еревана враждебным проявлением, отмечает 7or.am. Издание считает, что поздравлением Путина Пашинян был объявлен Кремлем угрозой.

Первый Информационный, анализируя ситуацию, отмечает, что за прошедший год Никол Пашинян максимально все сделал, чтобы заслужить доверие Путина. Только то обстоятельство, что Пашинян согласился отправить в Сирию гуманитарную миссию, уже можно считать неоценимой услугой Путину, однако армяно-российские отношения находятся в институциональном кризисе. Проблема не в Кочаряне, а в ловком манипулировании этим фактором в армяно-российских отношениях.

Султан Керим