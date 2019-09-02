Нехватка у оппозиции легитимных ресурсов реализации властных притязаний и крайняя неразборчивость в методах и средствах, приводит к тому, что она становится опасным и в то же время нежелательным участником политического процесса. История знает множество примеров, когда в тех или иных странах оппозиционные силы по этим причинам скатывались к политическому радикализму, превращались в революционные движения, в радикальные религиозные группировки, анархические и даже террористические организации. Те, кто пытается оправдать такое нехваткой демократии в стране, абсолютно неискренни.

Об этом написал в своей статье "Эмигрантская оппозиция - служба или измена родине" вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отмечает, что попытки выдавать нехватку общественной поддержки за нехватку демократии не новы.

"Это не только превратилось в привычку, но и возводится в ранг политической тактики. Эмигрантская оппозиция - одна из широко распространенных форм радикально искаженной сущности и методов политического поведения (или борьбы) оппозиции. Главная ее опасность - выступление в роли проверенного инструмента вмешательства извне во внутренние политические процессы страны. По существу, эмигрантская оппозиция и пресловутая "пятая колонна" - две стороны медали: обе играют роль представителей внешних интересов во внутренних политических процессах, даже оказывают посреднические услуги для осуществления этих интересов. В конце XIX - начале XX веков, во времена когда против Османской империи строились коварные планы, немалую роль в последующей горькой судьбе империи сыграла турецкая оппозиция, скрывающаяся в странах Европы. Также можно привести факты из истории других стран об управлении эмигрантской оппозицией спецслужбами зарубежных стран, и эти факты всем известны.

К сожалению, определенную часть азербайджанской оппозиции представляет эмигрантская оппозиция. С одной стороны, у нее нет возможностей (и желания) для выражения интересов населения Азербайджана, а с другой, слишком велика опасность того, что она легко, а может и охотно может попасть под влияние внешних кругов.

Во-первых, у эмигрантской оппозиции нет никаких шансов избежать влияния органов спецслужб стран, где они нашли убежище, и по этой причине обречены на деятельность под влиянием последних. С другой стороны, она абсолютно беззащитная мишень для заинтересованных сторон, как говорится, легкая добыча. С этой точки зрения, всегда существует опасность, что она может подвергнуться влиянию иностранных спецслужб. Однако, добровольное желание эмигрантской оппозиции пойти навстречу зарубежным спецслужбам вовсе не исключается", - считает Али Ахмедов.

Он подчеркнул, что политическая риторика и методы действия эмигрантской оппозиции Азербайджана говорят о высокой вероятности попадания ее под влияние внешних заинтересованных сил.

"Формирование и деятельность азербайджанской эмигрантской оппозиции идеально вписываются в классическую схему групп, игравших эту роль в разных странах, что подтверждают исторические параллели.

Самым простым доказательством сказанного является скопление в зарубежных странах в качестве политических эмигрантов неудачливых представителей оппозиции, готовых пойти против национальных интересов. Известны факты, когда их использовали так или иначе против Азербайджана. Основная опасность эмигрантской оппозиции и соответственно нежелательность заключается в ее превращении в орудие уже не против власти, но против государства. Основная цель кампании тотальной лжи и клеветы, самых неудачных сравнений, призывов населения страны к неповиновению, даже к незаконным действиям - азербайджанское государство, его стабильность и благополучие, авторитет, экономические и геополитические интересы Азербайджана. В корне их поступков и деяний вовсе не национальные интересы или выгода хоть части общества, а интересы внешних сил, которые финансируют и взамен управляют эмигрантской оппозицией. Сколько ни пытайся прикрыться "служением родине", таким поступкам есть лишь одно название - измена родине.

В азербайджанском обществе все хорошо понимают это и потому антиазербайджанская, антинациональная деятельность эмигрантской оппозиции потерпит крах, получив жесткий отпор людей", - написал вице-премьер.