https://news.day.az/politics/1152600.html Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях TurAz Qartalı-2019.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, в учениях, которые пройдут со второго по 16 сентября, примут участие до 30-ти авиационных средств, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 Kasa, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, Sikorsky UH-70, CH-47 Chinook и ATAK/AH-1W, передает Day.Az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре