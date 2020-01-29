Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2020-й год между министерством обороны Азербайджана и НАТО, мобильная учебная группа Командования объединенными силами НАТО в Брунсуме проводит в Баку учебные курсы на тему "Процесс планирования учений в НАТО".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минообороны, в ходе курсов, которые проводятся с участием военнослужащих из различных видов войск азербайджанской армии, инструкторы НАТО представляют слушателям презентации по процессу планирования, проектирования, оценки операций, в том числе анализу данных в Североатлантическом альянсе и другим темам, а также проводят практические занятия в группах.