Остаться дома - значит защитить не только себя, но и все наше общество

Цели эффективной борьбы с распространением коронавируса требуют от азербайджанского общества сознательности и солидарности. Каждый из нас должен с большей ответственностью, большим пониманием воспринимать те действия, которые предпринимает в борьбе с этой опасной инфекцией государство.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Эти меры требуют поддержки каждого из нас, подчеркнул депутат.

"Наше собственное здоровье, здоровье наших родных и близких в такой ситуации находится в наших руках. Мы все должны следовать требованиям, введенным Оперативным штабом при Кабинете министров. Призыв Всемирной организации здравоохранения тоже гласит: останься дома - останься здоров. Остаться дома - это значит защитить не только себя, но и своих родных", - сказал Байрамов.

Парламентарий отметил, что, как можно видеть, в тех странах, граждане которых отнеслись к карантинным мерам несерьезно, сегодня наблюдаются большие проблемы. И чтобы Азербайджан не постигла участь этих стран, граждане должны последовать призыву и оставаться дома с целью пресечь любые возможности распространения вируса.

"Государство делает все возможное, но мы должны помочь ему. Надо быть едиными и проявлять гражданскую ответственность в борьбе с этой опасностью. Как неоднократно говорил Президент Ильхам Алиев, наша сила в единстве", - подчеркнул Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева