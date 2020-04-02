Канада не признает так называемые "выборы" в Нагорном Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении посольства Канады в Турции, размещенном в Twitter.

"Канада поддерживает территориальную целостность Азербайджана и не признает так называемые "выборы", проведенные в Нагорном Карабахе 31 марта", - говорится в сообщении.

Подобные так называемые "выборы" подрывают усилия, в том числе Минской группы ОБСЕ, по достижению мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, говорится в сообщении посольства.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.