Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере регистрации прав на недвижимость

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал Указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере регистрации прав на недвижимость между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Туркменистана", подписанного 11 марта 2020 года в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

После вступления в силу "Меморандума о взаимопонимании" министерство экономики Азербайджана выполнит его пункты, министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Туркменистана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного документа.