Вокруг армянства собрана только грязь

Странные они, эти армяне. Обладают удивительной способностью, как магнит, притягивать к себе в качестве друзей и прихлебателей самых грязных и лживых людей. Очередным ярким тому подтверждением стал Владимир Познер - известный российский журналист и не менее известный армянофил.



Только в этот раз соперник Познеру попался не по зубам - им стал известный режиссер Никита Михалков. Никита Сергеевич дал достойный ответ любителю поразглагольствовать о том, о чем не просят Владимиру Познеру и отправил его буквально в нокаут - в эфире, разумеется.



Уже 2 недели продолжается конфликт между кинорежиссером Никитой Михалковым и продажным журналистом, телеведущим и армянофилом Владимиром Познером, который в очередной раз показал, что поистине является двуличным человеком. Его мнение об окружающих меняется очень быстро ради своей выгоды - неважно это друзья или неприятные ему люди. Никита Сергеевич не стал терпеть маразматические выкрики Познера и вывел его на чистую воду.

Режиссер Никита Михалков, недавно пожаловавшийся на цензуру после того, как повтор его программы "Бесогон ТВ" о плане Билла Гейтса чипировать весь мир не дали в эфир, объявил, что новый выпуск передачи выйдет только на YouTube и будет посвящен Владимиру Познеру. Об этом режиссер сообщил в видеообращении, опубликованном на его канале.

Дело в том, что после известий о снятии предыдущего выпуска с эфира ищущий во всем выгоду Познер написал Михалкову личное письмо, в котором выразил своеобразное злорадство.

"Я, в отличие от Вас, имел с цензурой постоянное дело в советское время, когда она существовала в лице государственного Главлита, и имею дело с нею, неофициальной, сегодня. <...> Я рад, что Вы испытали цензуру, потому что уверен, что никогда от нее Вы не страдали: Вы всегда относились к элите, как советской, так и российской, ни во времена Брежнева, ни во времени Горбачева, ни во времени Ельцина, цензура Вас не коснулась, и, как мне кажется, полезно такому человеку, как Вы, испытать ее действие. Согласитесь, оскорбительно и мерзко", - позлорадствовал Владимир Позднер, а через несколько дней в передаче "Утренний разворот" на радио "Эхо Москвы" заявил, что считает деятельность Михалкова вредоносной.

"Я посмотрел выпуск. С отвращением. Потому что там лжи колоссально много. И это, надо отдать ему должное, сделано очень профессионально. Он якобы только задает вопросы, мол, "подумайте..." А на самом деле он даёт ответы. Это меня совершенно возмутило. У него есть цель совершенно определенная. Это не просто он высказывает своё мнение. Это работа такая стратегическая", - сказал он.

На сказанном о вреде Познер не остановился и обещал, что даст журналистам мобильный телефон Никиты Михалкова, чтобы они сами уточнили упомянутые цели. В новом выпуске "Бесогона" Михалков возмутился как минимум тем, что его личный телефон Познер предлагал неизвестным людям.

После этих слов Михалков и заявил, что его следующая программа будет посвящена Познеру и его письму, отправленному режиссеру после его заявлений о теории заговора. И вот 22 мая в эфире нового "Бесогона" режиссер огласил личное письмо армянофила. Он пояснил, что тот нарушил своё обещание, и теперь режиссёр может нарушить негласные правила с публикацией частных посланий.

"Вы какое имеете право предлагать мой мобильный телефон не известным мне людям? Вообще, вы... что с вами случилось-то? С экрана предлагаете даме мой мобильный телефон. Зачем? Я женатый человек. Зачем вы это делаете?", - сказал Михалков и привёл несколько реплик из упомянутого личного письма Владимира Познера.

"Господин Познер. Вот, Владимир Владимирович, на хрена вы меня тронули?" - с грозной иронией поинтересовался режиссёр.

"Ну вот вы же написали мне письмо. Вы пишете: "Это письмо сугубо личное, я не собираюсь публиковать его, я вообще не поклонник открытых писем. И просил бы вас о том же". Ну ******* вы вылезли со своим интервью буквально через несколько дней после того, как вы мне написали это письмо? Я снимаю с себя данное вам слово, ибо вы его нарушили сами. Читаю только яркие выдержки. Вот вы пишете о цензуре: "Я рад, что Вы испытали цензуру, потому что уверен, что никогда от неё Вы не страдали. Вы всегда относились к элите, как советской, так и российской...Цензура Вас не коснулась и, как мне кажется, полезно такому человеку, как Вы, испытать её действие. Согласитесь, оскорбительно и мерзко..."

Как вы можете вот так утверждать, что я не знаю цензуры? А вы знаете, что только одна моя картина "Родня" получила 117 поправок? И я 70 из них выполнить был вынужден, потому что иначе она не вышла бы на экран. Что вы мелете?"

Так же беспартийный Михалков припомнил критикующему советскую партократию Познеру его отношения с советской властью: "А вы когда поняли, что партократия губительна? Когда вступили в коммунистическую партию в 1967 году? Или когда вы в 1970 году в Комитете по радиовещанию и телевидению были секретарём парткома?"

В качестве нокдауна Никита Сергеевич, ничего напрямую не утверждая, предложил зрителям почитать выдержи из какой-то статьи, в которой не менее эзоповым языком рассказывается о сотрудничестве Познера с КГБ.

Отметим, что Владимир Познер широко известен своими провокационными мыслями. Он постоянно делает это не только в отношении США, но и в отношении Азербайджана, Украины, Турции и даже Германии, сравнивая политику этих стран как "решения с нацистским звучанием". Это не первый случай, когда российская общественность выражает протест действиям продавшегося армянам старого журналиста. Недавно актер Дмитрий Певцов в образе покойного руководителя Советского государства Иосифа Сталина раскритиковал телеведущего - у себя в Instagram Певцов опубликовал ролик, в котором говорит с акцентом и упоминает слова журналиста о том, что женщина должна иметь право на аборт, а определенный процент людей рождается со склонностью к гомосексуальности.

"Если бы это была норма, тебя бы не было на свете", - утверждал Певцов не выходя из образа и добавляя, что Познер - чужой в России. "Так манипулировать человеческими мозгами может только предатель, не надо здесь жить", - отрезал актер. До этого Певцов высказался против армянофила в одном из интервью, назвав его "врагом России".



История эта примечательна не только эпитетами, которыми наградил Познера Михалков. Она еще раз обращает внимание на то, какие люди сегодня выступают в защиту армянства и армянских интересов в РФ. Они могут занимать разное пооложение в обществе, иметь абсолютно разное происхождение, достаток и статус - а объединяет их только грязь, которую они несут, двуличие и неумолимое желание поучать всех подряд.



И это заставляет задуматься..



И. Ахмедзаде