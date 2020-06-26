Президенту пишут: Под Вашим руководством Азербайджан достиг самой высокой вершины своего современного развития

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма. Граждане из различных городов и районов нашей республики выражают признательность и благодарность главе государства за осуществляемую работу по благоустройству и созиданию, внимание и заботу о них, за мероприятия, осуществляемые по развитию страны и защите здоровья населения.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет ряд этих благодарственных писем.

Ученица 7-го класса из села Араятылы Физулинского района Дильбер Гусейнова пишет: "Уважаемый господин Президент, благодаря своевременно принимаемым Вами успешным решениям в связи с инфекцией COVID-19 наша страна предпринимает решительные шаги в борьбе с вирусом. Я выражаю Вам глубокую признательность за это. Верим, что весь мир, в том числе, наша страна в скором времени избавится от этого вируса, люди вернутся к нормальной жизни.

Турал Исмаилов из Агджабединского района пишет: "Уважаемый господин Президент, как представитель молодежи, я считаю своим долгом выразить Вам свою признательность, написав это письмо.

Уважаемый Верховный главнокомандующий, наша планета находится перед тяжелым испытанием как с политической, экономической, так и медицинской точек зрения. Вы предпринимаете ряд мер для предотвращения распространения в Азербайджане пандемии коронавируса, охватившего весь мир. Эти меры служат защите азербайджанского народа от невидимого врага - COVID-19. Выражаю Вам глубокую признательность за внимание и заботу о нашем народе. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью".

Вынужденный переселенец из Лачинского района Наджаф Искендеров в связи с обеспечением его семьи новой квартирой выражает свою благодарность главе государства следующими словами: "Уважаемый господин Президент, 18 мая 1992 года нам пришлось покинуть родной край - Лачинский район, после чего на протяжении 28 лет мы прожили на территории под названием Тахтакерпю Агджабединского района в домах из камыша в тяжелых условиях. Хоть я и не видел родные края, но по рассказам старших и видеосъемкам, которые смотрел в социальных сетях, хорошо знаю, что наши находящиеся под оккупацией исконные земли напоминают райский уголок. Я и тысячи таких представителей молодежи, как я, живущие в тяжелых условиях, верили, что все будет хорошо, потому что у нас такой Верховный главнокомандующий, как Вы. Как вынужденный переселенец, я лично стал свидетелем этого внимания и заботы. Целью моего письма также является выразить Вам признательность за внимание и заботу о нашей семье.

Господин Президент, в конце 2019 года наша семья также была обеспечена квартирой в новом поселке, заложенном для вынужденных переселенцев из Лачинского района, проживающих на территории Тахтакерпю Агджабединского района. Мы никогда не забудем эту доброту. Выражаю Вам глубокую признательность за это внимание и заботу. Я, как представитель азербайджанской молодежи, всегда поддерживаю Вашу политику, стараюсь быть достойным гражданином для Родины, государства. Да хранит Вас Аллах".

Частный предприниматель из города Баку Ариф Бабаев: "Уважаемый господин Президент, сегодня я живу в благополучной стране. Моя страна с каждым днем становится краше. В Сураханском районе, где я живу, также проводится работа по благоустройству и созиданию, создаются условия для плодотворного проведения досуга жителей всех возрастных категорий, разбиты прекрасные парки, устанавливаются интересные аттракционы для развлечения детей.

Господин Президент, все это стало возможным именно благодаря тому, что Вы цените наших граждан. Весь мир ведет борьбу для избавления от пандемии COVID-19. Верю, что в результате своевременно предпринимаемым Вами превентивным мерам распространение вируса в нашей стране будет предотвращено и мы вернемся к прежней здоровой жизни. Да хранит Вас Аллах".

Мухаммед Пашазаде из города Лянкяран: "Дорогой Президент, я вместе с членами моей семьи посмотрел Ваше основанное на исторических фактах выступление в связи с Нагорным Карабахом на саммите стран Восточного партнерства, прошедшем в формате видеоконференции. Лично я испытал чувство огромной гордости. Особенно Ваш весомый ответ к неуместному вмешательству армянского премьер-министра переполнили мое сердце чувством восхищения. Попытки армян, прославившихся своими террористами, обвинить азербайджанцев в расовой дискриминации, вызывает только смех. Это неприемлемая клевета и очередная провокация армян. Потому что весь мир признает Азербайджан, как страну, где царят толерантность и мультикультуральные ценности, модель нашей страны приводится в пример другим государствам.

Мои предки жили на землях Западного Азербайджана. Именно в результате политики этнической чистки армян они были переселены из исторических земель, покинули родные края. Думаю, что каждый азербайджанец должен глубоко знать свою историю.

Мы гордимся Вами, господин Президент. Мы опираемся на Вас в каждой сфере, в том числе, на международной арене. Благодарим Вас".

Лауреат премии "Золотое перо" Шахла Гамбарова из города Баку пишет: "Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев, как и все граждане Азербайджана, мы также вместе со всей семьей высоко оцениваем Вашу деятельность и деятельность уважаемого Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой. Мы гордимся Вами за предпринимаемые превентивные меры для предотвращения распространения вируса с первых дней выявления пандемии COVD-19 в нашей стране и сегодняшнюю борьбу против этого. Да ниспошлет Аллах Вам и Вашей семье здоровья, выражаю Вам признательность за то, что всегда думаете о нас, заботитесь о нашей стране.

Да хранит Аллах Вас для Азербайджана и азербайджанцев. Вместе мы сильнее!".

Джафар Алиев из Джалилабадского района пишет: "Уважаемый господин Президент, с чувством огромного одобрения я посмотрел Ваше выступление 18 июня на саммите стран Восточного партнерства, проведенном в формате видеоконференции. Во время видеоконференции, проводимой с участием глав государств и правительств стран Восточного партнерства и государств-членов Европейского Союза Вы еще раз прямо и открыто разоблачили государственную политику Армении, опирающуюся на агрессию против нашей страны, идеологию террора и фашизма, ссылаясь на нормы международного права, известные резолюции Совета Безопасности ООН, защищающие справедливую позицию Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом, а также соответствующие документы, принятые ОБСЕ, Движением неприсоединения, НАТО, Европарламентом и другими международными организациями, Вы заявили, что "Нагорный Карабах - не Армения, Нагорный Карабах - это Азербайджан и весь мир признает это. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена", тем самым в очередной раз, как выдающийся политический деятель, довели до внимания мировой общественности справедливый голос нашего народа. Попытки принимающего участие в видеоконференции авантюристского главы правительства Армении выразить отношение к Вашему конкретному и глубоко содержательному выступлению, в результате Вашей риторики, опирающейся на исторические факты, в очередной раз потерпели крах, как это было 15 февраля во время панельных обсуждений, организованных в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Я, как патриот, горжусь Вами".

Из города Горадиз Физулинского района Нубар Алиева пишет: "Уважаемый господин Президент, написав это письмо, хочу выразить Вам признательность. Сегодня весь мир столкнулся с глобальной проблемой - коронавирусом. Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, не обошла стороной и Азербайджан. Слава Аллаху, по сравнению с другими государствами в нашей стране последствия вируса минимальные. Потому что Вы очень своевременно предпринимаете неотложные меры.

Господин Президент, от имени членов моей семьи выражаю Вам признательность за заботу о здоровье каждого гражданина в эти тяжелые дни азербайджанского народа. Я с уверенностью могу сказать, что все дети Вас любят. В эти непростые дни Вы стали другом каждого школьника. Вы защитили нас от болезни. Мы сидим дома, но не отстаем от учебы. Ежедневно учителя проходят онлайн-уроки. Правда, мы очень соскучились по нашей школе, учителям, одноклассникам. Но, оставаясь дома, мы сохраняем здоровье. За это время мы виртуально проходим занятия, а в свободное время читаем книги. Таким образом, мы продолжаем образование и присоединяемся к акции "Оставайся дома!". Мы очень счастливы потому, что живем в таком независимом государстве, как Азербайджан. Мы гордимся, что у этого государства такой могущественный, интеллектуальный, дальновидный Президент, как Вы, такая мудрая, самоотверженная Первый вице-президент, как Мехрибан ханым Алиева. Я, как ученица, вижу все это и очень радуюсь".

Из города Мингячевир пишут Матанат Исмаилова и Аладдин Мамедов: "Уважаемый господин Президент, сегодня благодаря предпринимаемым Вами превентивным мерам и целенаправленным шагам Азербайджан по сравнению с рядом стран мира ведет решительную борьбу против коронавируса. Внимание и забота о малообеспеченных семьях в эти тяжелые дни, предоставление им материальной и продовольственной помощи, поддержка Первой леди Мехрбан Алиевой еще раз доказывают, что Вы всегда находитесь рядом с народом.

В ходе этих процессов осуществляется строительно-созидательная работа, работа по благоустройству по всей стране, в том числе, и в нашем городе Мингячевире. Построенный на территории площадью около трех гектаров парк-развлекательный центр имени Насими стал для нас большим подарком. На территории, где мы живем - несколько на окраине города, в садовом массиве Гюнешли по Вашему поручению была сооружена водно-канализационная система, улицы заасфальтированы, все это служит нашей комфортной жизни.

Уважаемый господин Президент, за всю эту работу мы решили от имени жителей Мингячевира направить Вам это благодарственное письмо. Мы еще раз стали наглядными свидетелями того, что Вы и в эти тяжелые дни проявляете внимание и заботу о народе. Наша любовь и уважение к Вам бесконечны. Да хранит и возвысит Аллах Вас и Вашу семью, пусть наша страна всегда процветает, добивается успехов! Мы сильнее вместе с Вами!".

Гадамшах Азизов, Габулл Мамедов, Сахават Исаев, Шахин Алиев из Джалилабадского района пишут: "Уважаемый господин Президент, под Вашим руководством Азербайджан возвысился на самую высокую вершину современного развития, занял достойное место в мировом сообществе. Ваша забота о развитии аграрного сектора является большой поддержкой для нас - фермеров. Нашей главной сферой занятости является картофелеводство. Производимая нами продукция удовлетворяет потребности нашей республики, а также выводится на зарубежные рынки.

Несмотря на продолжение особого карантинного режима, по Вашему поручению были созданы условия для отправки продукции в Россию. Выражаем Вам глубокую признательность за то, что помогли фермерам взять хорошую прибыль от выращенного урожая. Да хранит Вас Аллах".

Из города Баку Байрам Гусейнов: "Дорогой наш Президент. Мне 87 лет. Я - кандидат сельскохозяйственных наук. Неоднократно был награжден за передовую деятельность. Как человек, преодолевший все испытания жизни, горжусь сегодняшним Азербайджаном.

Под Вашим руководством Азербайджан превратился в цветущий сад, прокладываются дороги даже в самые отдаленные села, создаются образцовые кварталы, парки, строятся современные школы, больницы, наш край становится краше день ото дня.

Вы, эффективно используя нефтяной капитал, создаете прекрасные условия для счастливого будущего народа. Развиваются все сферы, в том числе, туризм. Как специалист, могу сказать, что Вы проявляете большую заботу и об аграрной сфере. Благодаря вниманию государства о развитии коконоводства, хлопководства, зерноводства фермеры прославляют продукцию Азербайджана во всем мире.

Сегодня весь мир находится перед испытанием. Однако я уверен, что благодаря Вашему единству с народом, Вашей привязанности к нему мы в скором времени избавимся от этой беды. Вы - сильный лидер, народ поддерживает Вас, гордится Вами, любит Вас. Любовь народа придает Вам силы. Азербайджан сильный вместе с Вами и сможет преодолеть все трудности. Желаю Вам успехов в Вашей почетной деятельности. Да хранит Вас Аллах. Да здравствует Азербайджан!".

Жители сел Ашыглы, Кешкю и Учбулаг Гюльсара Мустафаева, Талех Мамедов, Адалят Гусейнов, Джамиль Велиев и Ясин Алескеров из Гейгельского района выражают признательность главе государства следующими словами: "Уважаемый господин Президент, мы - жители сел Ашыглы, Кешкю и Учбулаг Гейгельского района от имени всего населения выражаем Вам глубокую признательность за завершение на высоком уровне работы по асфальтированию автомобильной дороги, соединяющей эти три села. Все жители с большой радостью встретили прокладку дороги. Раньше эта дорога была в непригодном состоянии и создавала препятствия для передвижения, машины очень часто выходили из строя, во время дождя и сели движение еще более ухудшалось.

Наши села расположены на лесной полосе и поэтому асфальтирование дороги послужит увеличению в последующие годы числа туристов, а также улучшению условий нашей жизни. Большое Вам спасибо, господин Президент!".

Б.Йолчиев, Р.Алиев, М.Гсанов, Г.Кязимов и А.Джалилов из села Гызылагадж Сальянского 6района пишут: "Уважаемый господин Президент, благодаря Вашему вниманию и заботе о сельском хозяйстве, в частности, поддержке развития хлопководства, у жителей села Гызылагадж Сальянского района еще больше вырос интерес к труду. Ранее мы сталкивались со многими трудностями. Сейчас же для человека, желающего работать, созданы все условия.

В Гызылагадже и соседних селах на сезон 2020 года планировалось засеять706 гектаров хлопка. Развитие хлопководства наряду с повышением занятости приносит и значительную прибыль в наш семейный бюджет. Жители села Гызылагадж Сальянского района благодарят Вас за все созданные условия и желают Вам долгих лет жизни, здоровья и успехов в работе".

Из села Шильян Кюрдамирского района пишет Вели Агасанов: "Уважаемый господин Президент, мы искренне одобряем все меры, предпринимаемые под Вашим руководством в Азербайджане против охватившего весь мир коронавируса. В то время, когда человечество осталось лицом к лицу с опасным вирусом, Вы еще раз доказываете, что находитесь рядом с гражданами. Ваше внимание и забота о пожилых, детях, одним словом, обо всех, вдохновляет нас. Мы еще раз убедились, что глава государства думает о каждом гражданине, заботится о нем, обеспечивает социальные нужды. Создание по Вашему Распоряжению Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, пожертвование Вами и Мехрибан ханым Алиевой годовой зарплаты в этот Фонд, принимаемые превентивные меры для предотвращения широкого распространения болезни, Ваши призывы к народу о единстве в эти тяжелые дни, соблюдении правил карантина достойны самых добрых слов.

Господин Президент, от имени кюрдамирцев благодарим Вас за поддержку народа в эти трудные дни. Верим, что вместе мы в скором времени преодолеем эти трудности, вновь вернемся к счастливой жизни".

Из Сураханского района города Баку пишет Сабир Алышев: "Уважаемый господин Президент, Ваше выступление на мероприятии, прошедшем по случаю открытия жилого комплекса "Гобу Парк-3", заложенного для вынужденных переселенцев на территории Гарадагского района Баку, очень тронуло меня. С большой точностью доводя до внимания события, с которыми столкнулся азербайджанский народ в начале 1990-х годов, исторические факты, тяжелое положение, в котором оказался народ из-за некомпетентности представителей тогдашнего руководства, Вы сказали: " Если тогда был Гейдар Алиев, он разве допустил бы, чтобы возникла подобная ситуация?". Я также свидетель событий того периода. Именно мудрость, глубокие знания и политическое мастерство общенационального лидера Гейдара Алиева спасли Азербайджан от гражданской войны и раскола.

Господин Президент, я полностью уверен, что школа Гейдара Алиева поможет Вам в решении всех исторических задач. Мое сожаление вызывают "азербайджанцы", живущие за рубежом, которые выступают против нас. Если они действительно любят Азербайджан, пусть служат ему, а не льют воду на вражескую мельницу.

Дорогой наш Президент, я слежу за печатью и вижу, что в Ваш адрес поступают многочисленные благодарственные письма. Я также, как азербайджанец, присоединяюсь к гражданам страны, выражаю Вам глубокую признательность за работу, осуществляемую во благо нашего государства, народа, нации. Иншаллах, в скором времени наши земли будут освобождены, наш флаг будет развеваться в Ханкенди, Шуше. Желаю Вам здоровья, нашему народу - благополучия и счастья".

Из села Солгуджа Габалинского района пишет Эльчин Асланов: "Уважаемый господин Президент, считаю своим гражданским долгом через это письмо выразить Вам свою признательность. Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" в период охватившей весь мир пандемии COVID-19 вдохновил меня, как и каждого гражданина. Шаги, предпринимаемые Вами для социального благосостояния населения на фоне такой глобальной проблемы, как коронавирус, являются олицетворением того, насколько сильным и заботливым Президентом Вы являетесь. Именно эти положительные факторы снискали Вам любовь народа.

Господин Президент, уверен, что благодаря Вашей помощи и поддержке Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой мы победим эту пандемию. Да поможет Вам Аллах!".