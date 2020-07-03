Лейла Алиева: Милосердное сердце, бьющееся с любовью к Родине

Лидер современной азербайджанской молодежи, милосердное сердце, бьющееся с любовью к Родине... Так кратко можно охарактеризовать содержательный жизненный путь Лейлы Алиевой. Своей многосторонней деятельностью она является примером для молодежи. Как большой друг природы, она вносит ценный вклад в защиту флоры и фауны Азербайджана. Работа, осуществляемая Общественным объединением IDEA, руководителем которого она является, встречается с большим одобрением и высоко оценивается.

Чувствительное сердце Лейлы Алиевой бьется чувствами милосердия и благородства. Ее часто можно увидеть в детских домах, больницах. Ее приветливость и улыбка создают приятную ауру, дарят детям огромную радость.

О работе, осуществляемой ею как руководителем Российского представительства Фонда Гейдара Алиева, можно говорить много. Однако достаточно отметить, что молодые представители нашей диаспоры верят Лейле Алиевой, поддерживают каждую ее инициативу.

Благодаря начатой Лейлой Алиевой кампании "Справедливость к Ходжалы!" реалии о Карабахе распространяются по всему миру, растет число государств, признающих Ходжалинскую трагедию как акт геноцида.

Смысл ее жизни заключается в служении родной Отчизне. Каждая ее инициатива, каждый проект, в первую очередь, опираются на национальные интересы, направлены во благо Азербайджана. Все это является, в подлинном смысле слова, уроками патриотизма для молодежи.

Коллектив медиа-компании Day.Az сердечно поздравляет Лейлу Алиеву с днем рождения, присоединяясь к наилучшим пожеланиям, поступающим в ее адрес со всего мира.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фотоснимки, на которых отражены отдельные моменты жизни и неустанной деятельности Лейлы Алиевой.