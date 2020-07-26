Убийцы детей Ходжалы объявляют "крестовый поход" против Азербайджана

Армянство активизировало попытки представить миру армяно-азербайджанский конфликт в качестве столкновения на религиозной почве.

После недавних событий на азербайджано-армянской государственной границе, когда в результате провокации ВС Армении произошли серьезные боестолкновения, в Ереване поняли, что не получат поддержки союзников, международных организаций и интеграционных структур, в которых состоит эта страна. Единственный шанс хоть как-то привлечь поддержку на сторону оккупантов армяне видят сегодня в акцентировании внимания на конфессиональные различия конфликтующих сторон. То есть в "крестовом походе" против Азербайджана.

Напомним, что религиозный фактор активно использовался агрессором в начале карабахского конфликта. Нагорный Карабах рисовался требующим немедленного спасения маленьким островком христианства в "диком" мусульманском океане. Позднее армянская сторона отказалась от такой мотивации, потому что она не имела под собой правовой основы. Не существует международного законодательства, требующего защиты единоверцев. Зато есть множество нормативных документов, связанных с правами человека, и тут симпатии Запада могли бы оказаться в целости на стороне "многострадальных", если мотивировкой станет якобы угроза правам и свободам "второго армянского народа".

Но теперь армянская сторона решила вернуться к прежним лозунгам за неэффективностью всех прочих испробованных путей.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) выступил пиар-менеджером в этом вопросе. На страницах комитета в соцсетях в последние несколько дней активно размещаются призывы к христианам мира встать на сторону единоверцев-армян против мусульманского Азербайджана.

Диаспора слезно призывает все хритсиан-неармян рассказывать повсюду о "нападении Азербайджана на Армению - первую в мире христианскую нацию". "Попросите их помочь защитить землю, на которой апостолы Фаддей и Варфоломей проповедовали Евангелие", - вопиет ANCA, готовая, со своей стороны, представить все материалы для распространения этой лжи.

Между тем, прекрасно известно, что карабахский конфликт имеет единственную и ярко выраженную подоплеку - территориальные претензии Армении к Азербайджану. Жажда осуществления мифа о "великой Армении от моря до моря" толкнула армянских националистов, поддержанных третьими силами и диаспорой, на кровавую агрессию, результатом которой стала оккупация территорий Азербайджана, этнические чистки и изгнание азербайджанского населения.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев:

"Сегодняшние призывы ANCA - не новость для нас. С первых дней конфликта армяне использовали религиозную карту. В особенности усердствовало армянское лобби на Западе. Не случайно ANCA сегодня громче всех говорит о христианских ценностях.

Однако всем хорошо известно, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не имеет религиозной подоплеки. За примерами далеко ходить не надо - у самой Армении прекрасные отношения со многими мусульманскими странами, в том числе с Ираном, с арабскими государствами. Армяне всегда достаточно вольготно жили на мусульманском Востоке, даже получали от мусульманских правителей определенные привилегии. Это касается и Османской империи, и государства Сефевидов.

Религиозная карта - это один из инструментов армянской пропаганды, нацеленный на консервативные религиозные круги на Западе. Цель - привлечь сторонников, которых у Армении становится все меньше".

Отметим, что, несмотря на преступления, совершенные армянскими националистами и их союзниками против азербайджанского народа под лозунгами "христианского братства", Азербайджан был и остается многонациональным и многоконфессиональным государством. Здесь и сегодня в условиях мира и взаимопонимания проживают сотни тысяч христиан, пользующихся полной свободой вероисповедания. Представители разных конфессий испокон веков находили пристанище и защиту на этой земле. Здесь никогда не громили церквей, даже армянских. Как подтверждение - охраняемая государством и отремонтированная на государственные деньги армянская церковь в Баку. Как бы не развивалась ситуация на фронте, никто не покушается на храм. В противовес этому армянские экстремисты периодически зондируют возможность теракта в азербайджанской Голубой мечети, восстановленной в Ереване под видом "персидской". В связи с событиями в Товузе был предпринят очередной такой вброс о заложенной бомбе, которой там не оказалось.

Одним словом, Армения выступает в своей традиционной роли провокатора, пытаясь разыграть карту исламофобии в противостоянии с Азербайджаном. Эта фобия достаточно упорно продвигается определенными кругами в геополитических и геоэкономических целях и активно поддерживается моноэтнической и моноконфессиональной Арменией, уже решившей на своей территории все вопросы с мусульманами. В свою очередь, официальный Баку всегда решительно выступал и выступает против насаждения исламофобии. Потому что на самом деле, как отмечал ранее Президент Ильхам Алиев, исламские ценности призывают людей к единству, равноправию, миру и толерантности.

Вряд ли диаспоре и лобби удастся собрать под свои "христианские" знамена много сторонников. И вряд ли христианский мир захочет объединяться с убийцами азербайджанских детей и стариков. Все-таки сейчас не начало 90-х...

Лейла Таривердиева