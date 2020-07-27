Никакая пандемия не остановит социальные проекты и поддержку населения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда с особой заботой относился к семьям шехидов и инвалидов карабахской войны. Уже стало традицией предоставление квартир и автомобилей семьям павших за родину и пожертвовавших своим здоровьем в боях с врагом.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Прошедшая накануне церемония передачи квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидов войны говорит о том, что государство продолжает держать этот вопрос в центре внимания, отметил наш собеседник.

"До сегодняшнего дня более 8 тысяч семей шехидов, инвалидов войны обеспечены квартирами, им розданы около 7 тысяч автомобилей. В этом году государство планирует обеспечить квартирами 1500 семей, что намного больше, чем в прошлом. Кроме того, более 7 тысяч квартир получат вынужденные переселенцы", - сказал депутат.

Вугар Байрамов напомнил, что, несмотря на пандемию, падение цен на нефть и наступающий глобальный кризис, азербайджанское государство не сократило ни одну социальную программу и продолжило оказывать поддержку населению, одной из наиболее уязвимой частей которого являются семьи шехидов и инвалидов войны.

Участие Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой во вчерашней церемонии говорит о том, что руководство страны продолжает держать этот важный вопрос под своим контролем. Передача жилья семьям шехидов осуществляется ежегодно, и это является мощной поддержкой потерявшим кормильца или здоровье гражданам, с точки зрения социального обеспечения, а также еще раз подтверждает, что государство всегда находится рядом с народом, подчеркнул Байрамов.

"Политика, проводимая Президентом Азербайджана в отношении семей шехидов и инвалидов войны, о многом говорит. В частности о том, что в Азербайджане солидарность власти и народа находится на высоком уровне", - резюмировал депутат Милли Меджлиса.

Лейла Таривердиева