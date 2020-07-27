Предатель русских Тарасов стал предвестником новой стратегии московских армян

"Турция без промедления поддержит Азербайджан на фоне атак Армении", - заявил накануне Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это уже не первое подобное заявление турецкой стороны с начала эскалации на азербайджано-армянской границе. В первые же часы после армянской провокации из Анкары было четко заявлено, что Турция находится рядом с Азербайджаном, а турецкий народ готов пожертвовать жизнями ради азербайджанских братьев.

Может быть, еще несколько лет назад эти заявления были бы восприняты Арменией и ее сторонниками как набор дежурных фраз, не заслуживающих внимания. Но после усиления Турцией своих позиций в регионе, ее операций, невзирая на протесты и угрозы мировых держав, в Сирии и Ливии, Ереван и его защитники отнеслись к предупреждениям Анкары очень серьезно. Хотя противники братства наших стран этого и не показывают, однако то, с какой желчью и нервозностью анализируются и разбираются слова Анкары и ответные заявления Баку, говорит само за себя.

Трудно сказать, какое российское издание - из тех, что устойчиво излучают проармянские настроения - не написало в эти дни о поддержке, высказанной Турцией Азербайджану. Об армянских СМИ в данном случае мы не говорим - что с них взять. Столько истерики, что можно подумать, будто Турция уже перешла армянскую границу и подступает к Еревану.

Проармянский Регнум находится в первых рядах поднявших шум российских изданий. Постоянного автора этого издания Станислава Тарасова очень задела вчерашняя речь Президента Азербайджана, в которой он выразил благодарность братской Турции и лично ее лидеру за поддержку.

И Тарасов решил высказаться. Даже не высказаться, а проанализировать, что это такое происходит и что за всем этим кроется. Российский аналитик, чья позиция почему-то всегда чудесным образом отвечает армянским интересам, полагает, что тут что-то не так. Судя по статье, Тарасов так и не сумел разобраться что же "тут не так". Разбор идет сумбурно, автор сам не знает, что ищет и что хочет доказать. Откуда-то всплывает Карский договор, антитурецкие настроения в Европе, что абсолютно не имеет никакого отношения к вопросу.

Интересно, что Тарасов в своем сумбурном анализе прибегает к не менее сумбурным мнениям других близких ему по духу экспертов, чего за ним прежде не замечалось.

Это только подтверждает, что у устроенной истерики нет конкретно отработанного и подкрепленного идейно фундамента. Попробуем помочь и Тарасову, и другим, кто старается увидеть в темной комнате черную кошку, распутать клубок бессвязных мыслей.

В поддержке Турцией Азербайджана и наоборот нет ничего нового. Так было всегда, с первого дня восстановления независимости нашей страны. Закрытие границ с Арменией - тому подтверждение. Несмотря на все давление извне, Анкара так и не открыла границу со страной-оккупантом. Трудно перечислить все позиции, по которым сотрудничают наши страны. Их слишком много. Да и не стоит - они прекрасно известны всем, кто сегодня подбрасывает на повестку провокации.

Так вот, загвоздка вовсе не в том, почему Анкара поддержала Баку и почему Баку так громко об этом говорит. Тут нет ничего нового. Загвоздка в том, почему это традиционное выражение поддержки и солидарности двух братских стран вызвало такую истерику в армянских и сочувствующих Армении российских СМИ. И вот это действительно интересно.

Так почему? Мы уже говорили в начале, но повторим. Проведя операции в Сирии, Ираке и Ливии, Турция доказала, на что способна. Она также показала, что никакие угрозы и топанье ножкой из державных столиц ее не остановят. И многие теперь не сомневаются, что если в случае реальной угрозы Азербайджану Турция решит оказать ему военную поддержку, это будут не только слова.

Ереван реально напуган. Глупая бравада его никчемных вояк - это просто способ аутотренинга и пропаганды. Намного показательнее действия властей, немедленно бросившихся за помощью в Москву и Брюссель. Армения, впервые в своих грязных делах оставшаяся без открытой поддержки, да еще на фоне заявлений из Анкары, запаниковала. Ведь Армению в ее последней провокации в Товузе реально НИКТО НЕ ПОДДЕРЖАЛ. Разволновались и лоббирующие ее интересы в России круги. Достаточно посмотреть, как обсуждается происходящее на азербайджано-армянской границе в эфире российского ТВ.

По тону тарасовской аналитики и другим материалам аналогичного содержания можно сделать еще один любопытный вывод. Экспертные круги России обсуждают больше не ситуацию на границе, а позицию Турции потому, что подключение Анкары к разрешению карабахского конфликта военным путем неизбежно поставит вопрос о вступлении в дело России, а ей этого очень и очень не хочется. Армения ей глубоко безразлична и даже несимпатична, потому что Ереван очень плохой союзник, ведущий грязную игру за спиной сюзерена и готовый предать в любой момент. И как раз этим занимается сейчас Никол Пашинян. Этой особенностью армянства сама Россия не раз пользовалась за последние два столетия и прекрасно знает цену такому ненадежному "стратегическому союзничеству".

Признает или нет этот факт Тарасов или кто-то другой, но Турция и Азербайджан действительно братья, которые в любой ситуации будут стоять друг за друга. У каждой из этих стран, конечно, свои интересы и свои нюансы в политике, но это не меняет сути.

Поэтому не стоит утруждать свои мозги и свои клавиатуры, выискивая в сегодняшней ситуации то, чего там нет. Это занятие неблагодарное.

Зульфугар Ибрагимов