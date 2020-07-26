Азербайджанская диаспора противопоставила выдержку и организованность провокациям и хулиганству армян

Июльская провокация вооруженных сил Республики Армения и достойный ответ Азербайджана не оставили равнодушным в нашей стране никого. Но что очень важно, особое вдохновение и уверенность в освобождении оккупированных Республикой Армения азербайджанских земель получила азербайджанская диаспора.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

События последних дней примечательны и заслуживают особого внимания, считает он.

"Мы стали свидетелями как протестных акций, так и акций в поддержку, организованных нашей, а также армянской диаспорами. Выдержка и организованность нашей диаспоры была противопоставлена провокациям и хулиганству армян. К сожалению, имеют место быть пострадавшие. В этой связи встает вопрос об обеспечении безопасности наших дипломатических и консульских учреждений.

Следует отметить, что в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях 1961 года и о консульских сношениях 1963 года, обеспечение внешней охраны посольства или консульства в стране пребывания - обязанность соответствующих органов принимающей стороны. Они обязаны обеспечить безопасные условия для функционирования дипломатического (консульского) представительства, неприкосновенность имущества и безопасность сотрудников. Государство, не обеспечившее вышеизложенное, считается нарушившим указанные конвенции и несет за это ответственность", - отметил Намик Алиев.

По его мнению, события показали, что прекрасно проявила себя полиция в Нидерландах, обеспечившая защиту здания посольства. Благодаря ее профессионализму и выдержке, армянские провокаторы были оттеснены конными нарядами полиции.

Особое же внимание в мире привлекли армянские провокации в Лос-Анджелесе, Брюсселе, Кишиневе и др. Понятно, что организованы они были Армянской ассамблеей Америки. Эта организация, отметил юрист, финансирует все акции, покровительствует армянским дельцам, как в Соединенных Штатах, так и в других странах, лоббирует армянские интересы не только на уровне штата Калифорния и Конгресса США, но и повсюду, где обитает армянская диаспора. Это всем хорошо известно.

"Однако удивляет запоздалая реакция полиции, что привело к многочисленным пострадавшим. Представляется, что наши консульские сотрудники в соответствии с Венскими конвенциями должны добиться последовательного наказания тех представителей армянской диаспоры, которые непосредственно виновны в провоцировании столкновений, в нанесении телесных повреждений участникам акций. Необходимо добиться возмещения ущерба, оплаты медицинских услуг, привлечения виновных к уголовной ответственности. Эта работа требует профессионализма, последовательности и принципиальности от наших дипломатов. Насколько эффективно сработают азербайджанские дипломаты, настолько уверенно будет себя чувствовать наша диаспора", - подчеркнул наш собеседник.

По словам Намика Алиева, последние события, военно-провокационное тестирование Арменией реакции Азербайджана и международного сообщества на угрозы стратегическим нефте- и газопроводам, железнодорожным и шоссейным путям, которые связывают Каспийское и Черное моря с Европой, а также последовавшая за этим реакция диаспор показали необходимость наращивания всех возможных мер давления на Ереван для освобождения оккупированных территорий: экономических, включая коммуникационную блокаду и изоляцию от стратегических и региональных проектов, дипломатических, информационных, а также военных.

"К сожалению, бесперспективная политика ослепленного ненавистью армянства может привести к военному решению конфликта", - заключил доктор юридических наук.

Лейла Таривердиева