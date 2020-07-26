Варварство - вот методы армянства против азербайджанцев

Мы должны понимать, что любые победы азербайджанской дипломатии и азербайджанской армии будут вызывать резкое недовольство националистически настроенных слоев населения как в самой Армении, так и в диаспоре.

Такого мнения придерживается российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

Комментируя Day.Az нападения армян на наших соотечественников в разных странах мира, эксперт отметил, что, нападения на азербайджанцев, например, в той же Бельгии являются показателем ненависти и непримиримости некоторых армянских кругов, которые продолжают считать себя великими, непобедимыми и самыми влиятельными.

"Им приходит осознание того, что все меняется и меняется не в их пользу. Но вместо того, чтобы находить пути к налаживанию отношений, определенная часть армян предпочитает варварские методы. Месть, кровь, насилие - это говорит о многом", - сказал Михайлов.

Российский эксперт считает, что, исходя из происходящего, стоит поставить под большое сомнение древность армянского народа. Потому что за многотысячелетнюю историю уж можно было научиться цивилизованным отношениям.

"Подобные события лишний раз приводят к мысли о том, что многое в истории армян мифологизировано и надумано", - заметил Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева