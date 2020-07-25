Эльбай Гасымзаде выступил с обращением в Международном союзе архитекторов в связи с армянской агрессией

Председатель Союза архитекторов Азербайджана, член Международного союза архитекторов Эльбай Гасымзаде выступил со специальным обращением на онлайн-заседании Международного союза архитекторов 23 июля, сообщает в субботу Day.Az.

"Сегодня весь мир испытывает большие проблемы из-за пандемии коронавируса, и каждый, по мере возможности, пытается справиться с этой бедой. В Азербайджане проводится большая работа в связи с предотвращением этой болезни и есть определенные продвижения. Но у нас в стране есть еще одно несчастье, которое не связано с болезнями. Сегодняшний день совпал с 27-й годовщиной оккупации города Агдам - одного из самых крупных городов Азербайджана", - говорится в обращении.

Далее Гасымзаде отметил, что за все эти годы не пытался политизировать свою работу в составе Союза: "Но 12 июля этого года государственная граница Азербайджана подверглась нападению со стороны Армении. Вам известно, что нагорно-карабахская проблема существует 30 лет. Вы знаете, что весь мир признает территориальную целостность Азербайджана, и существуют 4 резолюции СБ ООН по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Это наша проблема, и мы делаем все возможное, чтобы решить ее. Азербайджан хочет мирного решения конфликта и прикладывает все усилия для этого. Но произошедшее 12 июля - это не Карабах, а нападение на территорию Азербайджана в нескольких сотнях километрах от Карабаха. Азербайджан ни на чьи земли не претендует. Единственное наше требование - вернуть оккупированные азербайджанские территории".

Председатель Союза архитекторов Азербайджана отметил, что многие не остались равнодушными к этой проблеме и поддержали Азербайджан: "Это наши друзья Эса Мохаммед, Шербан Тиганас, Мухаммад Муньянья, Ником Финтикакис, Хосе Луис Кортес, Василис Сгутас, Тан Пен Инн, Ержи Грохульский, Истелиана Атанасова, Тауфик ель Рашиди, Кевин Бегхам и другие".

Он поблагодарил их за поддержку и добрые слова.

В заключение Эльбай Гасымзаде подчеркнул, что Азербайджан хочет освобождения своих земель мирным путем: "Но я знаю, что если это будет невозможно, то есть другие пути освобождения наших земель, которыми мы воспользуемся. Надеюсь, что тогда нам посчастливится принять вас на исторической азербайджанской земле - в городе Шуша, центре Карабаха, достойного для посещения таких высоких гостей".