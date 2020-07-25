Армяне обвинили Путина в развязывании агрессии в Товузе

Мировое армянство никак не может успокоиться после очередного сокрушительного поражения от Азербайджана, который достойным и должным образом ответил на провокации ВС Армении в Товузском районе Азербайджана, на этот раз решило обвинить во всех своих грехах Россию, в попытках сбросить с себя ответственность и отвлечь внимание от зверских нападений на азербайджанцев по всему миру со стороны армян.

Так например, армяне теперь связывают "развязывание агрессии" на армяно-азербайджанской границе с президентом России Владимиром Путиным и "Газпромом", который, по их словам, является бенефициаром конфликта.

Потерпевшее крах армянство начало заказывать анти-российские статьи, где, например, указывается "обвальное падение" экспорта "Газпрома" в Европу и "снижение на 70% закупок дорогого российского трубопроводного газа Турцией, когда "Голубой поток" не работает совсем, а "Турецкий поток" используется на половину мощности и менее, стало серьезным вызовом для Владимира Путина".

В подобных статьях пытаются представить, что Азербайджан, якобы, по-тихому выдавливает Россию с турецкого рынка, указывается резкое и крайне негативное изменение ситуации с экспортом "Газпрома" через Турцию, что в свою очередь, будто бы потребовало решительных действий российского руководства.

Армяне пытаются связать начавшийся по их вине конфликт в Товузском районе Азербайджана, где огибая с севера Армению (и далее через территорию Грузии) проходят газовый и нефтепроводы, с тем, что это выгодно России, так как стычки начались "не где-нибудь в Нагорном Карабахе", а вблизи газовой трубы, которая "в свете последних событий на европейском и турецком рынке представляет собой реальную угрозу для российской газовой монополии".

Чтобы придать таким заявлениям хоть какую-то достоверность, объясняют это с тем, что "нынешнее армянское руководство весьма ненадежно" и находится под сильным американским влиянием, и поэтому как подстраховочный вариант нарушения поставок газа Азербайджана в Турцию и Европу, стоит ожидать обострения ситуации в Грузии, которая является транзитером азербайджанского газа, тем самым объективно угрожая интересам "Газпрома".

По их словам, вспыхнувший конфликт на Кавказе, являясь производным от ситуации на европейском (и также турецком) газовом рынке, вероятно, будет только разрастаться. "Никто же не думал, что Владимир Владимирович молча согласится с потерями от газового экспорта в десятки миллиардов долларов?", - написано в одной из таких статей.

Напомним, что подобного рода попытки Еревана подставить Россию разоблачило недавно и российское издание "Свободная пресса", отметив, что в связи с очередным обострением ситуации на азербайджано-армянской границе со стороны Армении вдруг громко прозвучали обвинения России в том, что она предает братский армянский народ, не выполняет свои обязательства в рамках договора о коллективной безопасности ОДКБ и бросает своих собратьев по вере один на один с мусульманским Азербайджаном. И эти обвинения, похоже, вскрывают истинный смысл нынешнего военного обострения. Бои на границе позволяют Армении выбросить в корзину венский и петербургский планы урегулирования, обвинив Азербайджан в том, что именно он их сорвал. А чтобы окончательно снять с себя всю ответственность, в армянских СМИ тут же началась оголтелая компания, обвиняющая Россию в том, что она предала Армению и не собирается ее защищать и обеспечивать безопасность республики, а значит, Еревану надо искать нового партнера и защитника в лице стран НАТО и конкретно США.