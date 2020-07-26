Посольство Азербайджана в Украине обратилось к соотечественникам

Посольство Азербайджана в Украине призвало соотечественников не поддаваться на провокации армян в этой стране.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении посольства.

В обращении говорится, что сегодня Армения, проигравшая на международной арене, фронте, проводит хитрую политику и провоцирует азербайджанцев, живущих в мире, включая Украину.

"Снимая на видео и распространяя отдельные акты вандализма, они вынуждают вас идти на провокации. Мы показали свою силу на фронте, и в дальнейшем враг получит достойный ответ. Ни в коем случае не следует вестись на провокации, просим вас действовать терпеливо в соответствии с законами страны, в которой вы живете. Поскольку враг очень хитрый, он хочет отвести битву подальше от Карабаха!", - отмечается в обращении.

Затем в обращении отмечается: "Наши враги, используя все ваши нетерпеливые и необдуманные эмоциональные действия против Азербайджана, пытаются подорвать наш имидж. Мы не должны давать им такую ​​возможность".