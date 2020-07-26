Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление

Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики выступила с заявлением.

Как передает Day.Az, в заявлении содержится призыв к соотечественникам не поддаваться на провокации армян.

Отмечается, что на фоне военной агрессии ВС Армении на Товузском направлении границы, в различных странах мира радикальные армянские группы осуществляют нападения на дипломатические представительства Азербайджана и наших соотечественников. Подчеркивается, что это является результатом проводимой на протяжении многих лет руководством Армении политики азербайджанофобии и нынешнее правительство Пашиняна агитирует это.

"Призываем наших соотечественников, не поддаваясь на армянские провокации, сохранять хладнокровие и обезопасить себя от возможных террористических атак армян", - говорится в заявлении.