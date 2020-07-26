Азербайджанцы в Марнеули проводят акцию с требованием освободить от оккупации азербайджанские земли

В Марнеульском районе, являющемся местом компактного проживания азербайджанцев в Грузии, проходит акция "Конец оккупации - свобода Карабаху, затем мир" с требованием освободить от оккупации азербайджанские земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, участники акции, проходящей в центре Марнеули, перед зданием Центра интеграции азербайджанцев Грузии, требуют от Армении положить конец оккупации земель Азербайджана.

Они отметили, что Грузия солидарна с Азербайджаном в этой борьбе.

Участники акции держат в руках флаги Азербайджана и Грузии, фотографии азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, погибших в результате провокаций, совершенных вооруженными силами Армении в последние годы, требуют от международной общественности дать справедливую оценку Ходжалинскому геноциду.