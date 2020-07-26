Армяне устроили провокацию против местных азербайджанцев в Грузии

В селе Садахлы Марнеульского района Грузии армяне устроили провокацию против местных азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azsabah.com, причиной инцидента стал поступок сына местного полицейского-армянина.

Как заявил председатель "Союза возрождения Садахлы" Сабир Мехтиев, молодой человек, выходец из села Шаумян, на своем автомобиле с армянскими номерами создал опасную ситуацию в центре села:

"Он преградил дорогу другому автомобилю, где находились молодые азербайджанцы, совершив при этом непристойные действия. Возмущенные действиями молодого человека, жители села задержали его. Между сторонами возник спор, переросший в драку. Армянин, ругал, оскорблял азербайджанцев и угрожал им".

По словам Мехтиева, жители села провели митинг с требованием увольнения отца молодого человека из полиции.