Хулуси Акар: Сотрудничество между Вооруженными силами Турции и Вооруженными силами Азербайджана было всегда, а не только сегодня

Сотрудничество между Вооруженными силами Турции и Вооруженными силами Азербайджана было всегда, а не только сегодня

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Сотрудничество между Вооруженными силами Турции и Вооруженными силами Азербайджана было всегда, а не только сегодня. Как известно, с развитием отношений с Турецкой Республикой, первой признавшей в 1991 году независимость Азербайджана, стали развиваться и связи между нашими армиями. Так, мы имеем рамочные военные договоры, соглашения о сотрудничестве в области военного образования, осуществляем сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Как логический результат всего этого, у нас есть соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное в 2010 году. Таким образом, в рамках данных договоров наши поездки, контакты, совместное присутствие на учениях - вполне естественная деятельность. До сих пор мы делали все необходимое для суверенитета, независимости и безопасности наших стран, будем делать и дальше", - отметил министр.