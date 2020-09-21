Мевлют Чавушоглу призвал Армению наконец-то взяться за ум

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования азербайджанскому народу и семье шехида Эльшана Мамедова, который был убит утром 21 сентября вооруженными силами Армении.

Как передает Day.Az, соответствующий пост глава турецкого МИД опубликовал в своем официальном профиле в Twitter.

"Выражаю соболезнования братскому азербайджанскому народу, а также семье Эльшана Мамедова, который стал шехидом в результате вооруженного нападения ВС Армении. Я призываю Армению наконец-то взяться за ум и положить конец агрессии. Мы всегда рядом с Азербайджаном в его праведной борьбе", - написал Чавушоглую