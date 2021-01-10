https://news.day.az/politics/1305657.html Азербайджанские военнослужащие показали пост на границе с Арменией - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие показали пост на границе с Арменией - ВИДЕО
В сети распространено новое видео от наших военнослужащих, дислоцированных на границе Азербайджана и Армении.
Как передает Day.Az, на опубликованных в Телеграм кадрах можно сравнить как выглядят посты.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре