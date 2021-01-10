Азербайджанские военнослужащие показали пост на границе с Арменией

В сети распространено новое видео от наших военнослужащих, дислоцированных на границе Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az, на опубликованных в Телеграм кадрах можно сравнить как выглядят посты.