В Бостоне прошла акция протеста азербайджанцев

14 марта азербайджанцы Новой Англии США (New England Azerbaijani Americans) провели акцию перед зданием правительства в знак протеста против открытой дискриминации со стороны офиса мэра Бостона Марти Уолша. Поводом к протесту и возмущению стало то, что мэр Уолш под давлением армянских лоббистских групп отозвал декларацию, подписанную в связи с Днем памяти Ходжалинской трагедии, и принес им извинения.

Как сообщили Day.Az в обществе, офис мэра принял одностороннее и дискриминационное решение из-за отсутствия своевременных и регулярных контактов с азербайджанской общиной.

Несправедливое и преференциальное действие мэра Уолша, поддерживающего армянские лоббистские группы, вызвало большое недовольство в азербайджанской общине, так как этим решением мэр не только отрицает правду об истории трагедии прав человека, но и открыто дискредитирует азербайджанскую общину, проживающую в США.

Протестующие зачитали задокументированную и освещенную в таких авторитетных печатных органах как Boston Globe, Washington Post, New York Times, Newsweek, The Independent и The Guardian информацию о Ходжалинской резне. Протестуюзие также потребовали представления в равной степени прав и интересов общины, вне зависимости от численности и финансовой лоббистской мощи.