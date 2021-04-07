На границе с Арменией открылась новая воинская часть

6 апреля на территории Губадлинского района на государственной границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), на церемонии, организованной в связи с этим событием, заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю начала деятельности новой воинской части.

Участники церемонии ознакомились с условиями, созданными для организации служебно-боевой деятельности личного состава воинской части, включая административное здание и учебный центр, а также рабочие помещения личного состава, казармы и столовые, учебные классы, склад, вооружение и технические средства, автомобильную технику. Комплекс обеспечен постоянной водой, электричеством и другим необходимым оборудованием.

На стрельбище учебного центра были проведены учебные стрельбы из бронетехники, стрелкового оружия, минометов и зенитных установок.