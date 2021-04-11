Увиденное нами в Агдаме – невиданное варварство

Посетив эти земли, мы еще раз ясно увидели, какой великой была Карабахская победа - мы почувствовали это сердцем. Да упокоит Аллах души всех наших братьев, которые стали шехидами во время войны, а ветеранам желаем мирной и спокойной жизни. Мы им благодарны за эту победу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, об этом сказал руководитель Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун во время визита в Агдамскую джума-мечеть.

Он отметил, что это большая победа не только для Азербайджана, но и для Турции и всего региона: "Тридцатилетней оккупации был положен конец. При решительной позиции господина Президента Ильхама Алиева регион был освобожден от оккупации. Турция под руководством нашего Президента господина Реджепа Тайипа Эрдогана поддержала эту справедливую борьбу. Сегодня мы снова ощущаем гордость за это. С другой стороны, здесь мы стали свидетелями несправедливости, притеснения, вандализма. Это невиданное варварство, и несмотря на все это, мы видим, какую лицемерную позицию занимает мир и международные организации. Страны и организации, ответственные за охрану культурных памятников в мире, никак не реагируют, хотя все памятники культуры здесь были уничтожены. На самом деле они были разрушены, чтобы полностью стереть следы тюркизма и ислама. Но им это не удалось и не удастся. Потому что эти края - земли тюрок, земли Ислама".