Азербайджан и cтраны ОБСЕ призывают не допустить героизации нацистов

Азербайджан и 10 государств - участников ОБСЕ призывают бережно относиться к воинским захоронениям и мемориальным комплексам в честь погибших в борьбе с нацистами в годы Второй мировой войны и не допустить героизации нацистов.

С таким совместным заявлением выступили в четверг постоянные представители Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана при ОБСЕ по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Призываем бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания, - сказано в заявлении. - Наш священный долг - беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах. Фальсификация истории Второй мировой войны, ее причин и итогов оскорбляет память борцов с нацизмом и его жертв, способствуя манипуляциям и расшатыванию основ современных международных отношений".

Представители 10 государств заявили о недопустимости героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе путем сооружения памятников и мемориалов, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, объявления тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации.

"Подтверждаем приверженность идее свободного, демократического, общего и неделимого евразийского и евроатлантического сообщества безопасности. Выступаем за всеобъемлющий диалог на основе равноправия и взаимоуважения в целях укрепления системы международной безопасности и доверия", - резюмировали постпреды 11 государств - участников ОБСЕ.